Россия ответит ударом возмездия в случае масштабной военной провокации Киева

Масштабная военная провокация Украины против России или народных республик Донбасса встретит жесткий отпор со стороны Москвы. К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировав призывы украинского политолога Зиновия Свереды готовить план «военного освобождения Донбасса и Крыма».

22 декабря в эфире телеканала «Прямой» Свереда довольно воинственно высказался о том, как, по его мнению, должны строиться отношения Киева с Москвой.

«Украина должна иметь свою стратегию атаки. Мы должны отойти от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнеров. Киев должен иметь план военного освобождения Донбасса и Крыма. Кому нужна конкретика, начните с того, чтобы взорвать Керченский мост и устроить российскому флоту новый Перл-Харбор. Реальная оборона — это патриотическая сознательность, нежелание народа сдаваться на каких бы то ни было условиях, восстановление своей армии и даже создание своих космических войск», — рубанул пан Свереда, чем привел украинскую общественность в восторг, а российскую — в недоумение.

С таким недоумением, как правило, смотрят на добродушного с виду и вполне ухоженного мужчину, который прямо на ваших глазах внезапно начинает вести себя неадекватно..

Чтобы разобраться, что тут к чему, о прецеденте пана Свереды стоит поговорить подробно.

Из плеяды диванных воителей

В любой стране есть прослойка рафинированных диванных воителей, которые по поводу и без машут шашкой, а также призывают «быть жестче» и «немедленно жахнуть, чтобы нас испугались и зауважали». Такие «герои» ничуть не задумываются о печальных последствиях реализации своих идей, самолично в окопы не рвутся, да и вообще не торопятся отрывать свои пятые точки от уютного дивана.

Повторимся, таких деятелей в любой стране хватает. Но именно на постмайданной Украине они сумели каким-то образом стать заметными медиафигурами — иногда прямо вместе с диванами. Одним из видных представителей славной плеяды таких украинских воителей является Зиновий Иванович Свереда, чья фамилия, после требования фигуранта устроить российскому флоту «новый Перл-Харбор», украсила новостные колонки не только украинских, но и российских СМИ.

Пан Свереда — человек с любопытной биографией. Он закончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Далее продолжил обучение на богословско-философском факультете Украинского католического университета, окончил докторантуру в Папском григорианском университете в Риме, прошел курс изучения международной экономики в Университете Пизы. Затем фигурант отучился по программе магистра международной социальной деятельности ватиканского фонда Centesimus Annus Pro Pontifice, поработал в брюссельском Бюро образования и развития, а также в украинском Католическом университете имени св. Климента, квартирующем в Риме.

По возвращению на Украину пан Свереда стал советником городского головы Львова Андрея Садового. Последний «прославился» своей неспособностью наладить банальный вывоз мусора из города, а также заявлением, что захороненный во Львове прах легендарного советского разведчика Николая Кузнецова может быть передан проживающим в РФ родственникам Кузнецова — но только «в обмен на удерживаемых Россией украинцев».

Пан Свереда — не только доктор социальной экономики Папского григорианского университета, но также основатель и президент зарегистрированной в городе Перемышляны (население 6 тыс. человек, Львовская область) Академии этики и экономики. Плюс президент зарегистрированной в Хмельницком еще одной «мутной» организации — Украинского кооперативного альянса.

Что «академия», что «альянс» имеют все признаки фиктивной конторы «Рога и копыта» Остапа Бендера…

Главное — прокукарекать!..

Судя по всему, Зиновий Иванович — профессиональный «грантоед», ныне кормящийся от щедрот украинских националистов и председательствующий в пафосно названных, но представляющих собой абсолютные пустышки ООО.

При этом пан Свереда отличается непостоянством. По мере необходимости он представляется украинским СМИ то как экономист, то как политолог. Порой, чтобы развеяться, Зиновий Иванович превращался в специалиста «по устойчивому развитию и социальному предпринимательству». «В общем и целом», Свереда разбирается во всем, на деле же — ни в чем. Критическим отношением к собственным заявлениям он тоже не отличается, а посему на радость киевским медиа регулярно фонтанирует откровенно скандальными идеями.

Про «взятие» Садовым — надо полагать, с подачи Свереды, — «в заложники» праха Николая Кузнецова мы уже упомянули. А еще Зиновий Иванович любит подбадривать украинцев тезисом, что «если взять общие стандарты жизни», то большинство населения планеты, якобы, буквально мечтало бы жить на Украине. Кроме того, «эксперт» утверждал, что Украина должна продать землю вдоль границы с Россией американским компаниям. Это, мол, позволит обезопасить данную территорию от «посягательств» Кремля.

«Там, где идет война, часто есть желание инвестировать в выкуп земли, потому что тогда земля дешевле. Я бы лично говорил — давайте максимально приграничные территории Сумской и Харьковской областей продадим американским компаниям, потому что американские войска приходят там, где есть американская частная собственность, где есть их интерес», — с упоением вещал то ли экономист, то ли политолог.

Попутно Зиновий Иванович так поучал президента Украины Владимира Зеленского:

«Казаки всегда искали турок, татар или еще кого-то. Ты должен иметь партнеров, чтобы победить!»

Не имея никакого военного образования, да и вообще не разбираясь в военных вопросах, львовский «эксперт по всему на свете» с апломбов объявлял, что если Украина не может найти партнеров, готовых за «неньку» воевать с Россией (ищи дураков!), то Киев непременно должен озаботиться постройкой своей «линии Маннергейма».

Забавно, что таковая, в представлении пана Свереды, должна быть одновременно «военной, рыночной и политической». Что это фортификационное чудо может собой представлять и на какие шиши его воздвигать — эти вопросы доктора социальной экономики Папского григорианского университета явно не волновали. Благо пан Свереда привык выдавать советы в рамках парадигмы «Главное — прокукарекать, а там хоть не рассветай».

Советы, разумеется, должны быть такими, чтобы понравиться нынешним спонсорам «эксперта» — украинским националистам, то есть русофобскими. При этом в запале своего диванного махания шашкой Зиновий Иванович напрочь забывает про историю. Иначе он был бы в курсе, что Красная Армия упомянутую «экспертом» линию Маннергейма в феврале 1940 года вполне успешно преодолела, чем и вынудила правительство Финляндии обратиться к СССР с предложением начать мирные переговоры.

…Плюс две атомные бомбардировки

История вообще оказалась, пожалуй, самым больным местом пана Свереды. Ее незнание постоянно превращает озвучиваемые «экспертом» лозунги и аналогии в театр абсурда. Очередным подтверждением его умения на ровном месте отыскать лужу и в нее навернуться стал как раз призыв устроить «устроить российскому флоту новый Перл-Харбор». Мол, после этого с Украиной будут считаться!..

Нет, Зиновий Иванович, после этого Украину начнут ровнять. В самом прямом смысле слова — ровнять всем, что под рукой окажется. Именно так поступили янки с императорской Японией, чьи самолеты 7 декабря 1941 года обрушились на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор.

Пусть не сразу и не усилиями одних лишь Соединенных Штатов, но «ответку» за Перл-Харбор японцы получили очень солидную: уничтожение более двух миллионов японских военнослужащих и до 800 тысяч гражданских, причинение экономическому потенциалу Страны восходящего солнца колоссального ущерба, безоговорочная капитуляция Токио, суд над японским военно-политическим руководством и оккупация японских островов (неподконтрольные японской юрисдикции американские военные базы на территории этой азиатской страны остаются до сих пор). Плюс две атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, конечно.

Зиновий Иванович, вы действительно мечтаете создать casus belli и стать свидетелем того, как на объекты украинской военной инфраструктуры сыплются российские ракеты? А ведь так и выйдет в случае масштабной военной провокации Украины против России.

Причем, в отличие от первого Перл-Харбора, у нападающих нанести серьезный ущерб противнику не получится. Ведь и Крым, и корабли КЧФ, и Керченский мост неплохо защищены. В то время как от ответного удара возмездия Украина защищена примерно никак: слишком уж различаются военные потенциалы ВСУ и ВС РФ.

Москве совсем не обязательно осуществлять прямое вторжение силами той же 1-й гвардейской танковой армии. Чтобы обратить ВСУ в неуправляемую разбегающуюся толпу, хватит российских «Калибров», РСЗО, ОТРК и ВКС.

«Тяжелые последствия» для Украины

Славя усиление конфронтации с Россией, призывая к нанесению ударов по Крыму, российским кораблям и Керченскому мосту, пан Свереда, как истинный диванный воитель, в духе известной фразы из анекдота «А нас-то за що?», привычно игнорирует фатальные последствия таких ударов для самой Украины. Зря, очень зря.

Между прочим, крайне дорого обойдется Украине и попытка силового решения «донбасской проблемы». Еще в июне 2018 года президент России Владимир Путин прямо предупредил, что начало наступления ВСУ против ДНР и ЛНР будет иметь «очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом».

Керченский инцидент в ноябре 2018 года, когда корабельно-катерную группу ВМСУ «повязали» даже не КЧФ или ВС РФ, а Береговая охрана Пограничной службы ФСБ, вполне наглядно продемонстрировал, что «сюсюкаться» с зарвавшимися украинскими силовиками Москва не намерена.

Так что, пан Свереда, если уж вам некуда девать свою силушку богатырскую, то займитесь формированием украинских космических войск — это выйдет дешевле и веселее. Про «новый Перл-Харбор» для российского флота забудьте. А то, не дай бог, кто-нибудь из нынешнего украинского руководства попробует реализовать ваши воинственные прожекты на практике — и тогда вы, вместе со всей Украиной, окончательно доиграетесь.