Топ-5 бесполезных подарков на Новый год

До Нового года остается неделя. Пандемия продолжается, но подарки друг другу никто не отменял. Выбрать, что подарить родным и близким, обычно труда не составляет: всегда можно заранее понаблюдать, подслушать, о чем они мечтают, в крайнем случае просто спросить. Но, как правило, список одариваемых не ограничивается только семьей и друзьями. Туда еще входят коллеги по работе, приятели, родственники второй половинки, знакомые из общей тусовки, в общем, все, чьи интересы и предпочтения мы знаем не очень хорошо.

Вот тут в ход идут те самые «универсальные» подарки, которые получатель легко может расценить, как презент «для галочки» и убрать на полку для ненужных вещей, если сразу не выбросит. ФАН составил топ-5 таких подарков и подобрал к ним полезные альтернативные варианты.

Сувениры с символикой года

Фигурки в виде символа наступающего года традиционно возглавляют рейтинги ненужных новогодних подарков. Даже объяснять долго не будем — абсолютно бесполезные вещи. Поставить некуда, использовать незачем, передарить нельзя (если только через 12 лет). У вас еще появляются идеи дарить подобные сувениры? Имейте в виду, что пылесборники и лишние предметы декора даже у Плюшкиных вряд ли приживутся.

А как же год Металлического Быка?

Если вас так и тянет подарить что-то с символом наступающего года, то присмотритесь к фигуркам из полезных материалов. Мыло, свечка или пряник в форме быка будут гораздо полезнее, чем из фарфора или пластика. Такой подарок точно используется в течение года и не заваляется где-то среди хлама. Кстати, такие фигурки можно сделать своими руками, получится даже сэкономить.

Фоторамки и фотоальбомы

Второй пункт в списке банальных подарков — альбомы и рамки для фотографий. «Комбо» – это фотоальбомы с новогодней обложкой. Кому они вообще могут понадобиться в 21 веке? Если вы готовите подарок не коллекционеру старых фотографий или человеку без компьютера и интернета, 100 раз подумайте, прежде чем дарить альбом или рамку. Все давно хранят фото на телефоне или на компьютере.

Может, тогда цифровую рамку?

Увы, но это тоже устаревший вариант — его заменили современные планшеты и телефоны с широким экранным разрешением.

Можно подарить сертификат на изготовление альбома у интернет-дизайнера с индивидуальным оформлением. Прогадать не получится — одариваемый сам будет участвовать в создании своего подарка. От заказчика требуется немного — подобрать фотографии, отправить их дизайнеру и обсудить с ним общую тематику альбома. Делать это можно даже с телефона — очень удобно.

Второй вариант — сертификат на семейную или индивидуальную фотосессию. Подарок не дешевый, зато оставит много впечатлений и воспоминаний.

Если бюджет совсем ограничен, можно подарить набор пресетов (фильтров) для обработки фотографий. Актуальный подарок для тех, кто активно ведет свои социальные сети и любит редактировать фото. Купить их можно в Instargam.

Посуда в новогодней тематике

Если и дарить посуду, то без лишнего декора с привязкой к поводу. Слова «С Новым годом» на кружке или тарелке автоматически исключает возможность ее использования кроме как в указанный праздник.

С посудой вообще сложно угадать, особенно если вы не очень хорошо знаете того, кому преподносите презент. Многие хозяйки подбирают посуду по стилю, чтобы она гармонировала по цвету. К тому же, посуду принято дарить не штучно, а сервизами, поэтому хороший набор обойдется дороговато. Преподносить же дешевую кружку с пестрой новогодней надписью или именные ложку с вилкой — значит, показать человеку, что вы просто хотели отделаться.

Посуду тогда лучше вообще не дарить?

Дарить кухонные принадлежности или предметы для сервировки лучше тому, чьи вкусы вы знаете с точностью до 99 процентов. В других случаях решением будет сертификат в магазин дизайнерской посуды или брендовый хозяйственный бутик. Правда, придется выложить довольно круглую сумму. Если хотите сэкономить, присмотритесь к другой категории подарков.

Блокноты, ежедневники, календари

Набор «блокнотик и ручка» — это воспоминание из школьных времен, когда все дарили друг другу одинаковые подарки за 30 рублей. Дарить ежедневники — тоже устаревшая традиция. В век технологий большинство хранит заметки в телефоне.

Конечно, остались те, кто ведет ежедневник в бумажном варианте, но даже для них такой подарок не будет чем-то волшебным и приятным. Во-первых, потому что собранные и организованные люди, скорее всего, заранее позаботятся о наличии у себя ежедневника на будущий год. А во-вторых, можно запросто не угадать с обложкой и видом ежедневника. К тому же, старайтесь всегда ставить себя на место одариваемого. Вам было бы приятно получить на Новый год блокнот и ручку?

Кому дарить канцелярию?

Никому. Возможно, она пригодится кому-то из детей, лучше это уточнить у родителей. Дарить канцелярию взрослому человеку несерьезно. Исключение: любители оригинальный принадлежностей, коллекционеры необычных ручек и записных книжек, им угодить несложно. Если все же дарить блокнот или ежедневник, то пусть они будут ручной работы, например, в технике скрапбукинга.

Конфеты или другие сладости

В новогодние праздники этого добра хватает почти в каждом доме. У кого-то сладкая жизнь начинается с первым утренником ребенка и его бесконечными кульками с конфетами. Кто-то сам от каждого второго дарителя получает набор сладостей и не знает, когда все это съесть. Шоколадные медальки, фигурки Деда Мороза и Снегурочки из дешевой глазури, мармелад в сахаре, тянучки… Есть не хочется, а выкидывать жалко.

Вкусняшки — всегда выигрышный подарок

Шоколад, безусловно, уместен на любой праздник, только если он действительно качественный и оригинально оформлен. Можно заказать конфеты ручной работы, можно посетить шоколадный бутик и выбрать что-то эксклюзивное. Лучше выбирать темные сорта шоколада — они полезнее, хоть и на любителя. В некоторых кондитерских есть уже готовые наборы, причем не только с шоколадом: есть и с медом, и с вареньем, с разными видами чая и кофе. Все это может быть оформлено в корзинке и украшено в новогодней тематике. Цена зависит от наполнения.

Выбирать подарок нужно с душой, даже малознакомому человеку. Если вы не знаете, что подарить, постарайтесь выяснить через друзей, общих знакомых, ведь всегда приятнее получать то, что действительно хочешь. Если такой возможности нет, пользуйтесь нашей подборкой.

До этого ФАН писал, какие подарки россияне ждут на Новый год.