Актер Добронравов объяснил признание прошлогоднего «Т-34» лучшим фильмом 2020 года

Актер Виктор Добронравов, сыгравший в художественном фильме «Т-34», объяснил ФАН популярность этой картины среди отечественных зрителей. По результатам социологического опроса ВЦИОМ, работа режиссера Алексея Сидорова о Великой Отечественной войне стала лучшей кинолентой — уже второй год подряд.

В 2020 году военно-приключенческий боевик «Т-34» режиссера Алексея Сидорова разделил первое место с кинолентой «Холоп». Таким образом, кинолента о подвиге советских танкистов смогла повторить успех прошлого года. Напомним, что в 2019 году картина была также признана лучшей по исследованию ВЦИОМ.

Виктор Добронравов, запомнившийся зрителям по роли механика-водителя Степана Василенка, в разговоре с ФАН отреагировал на приятную новость.

«Я очень рад, что это так! Все создатели очень старались», — отметил актер.

Артист подчеркнул, что создатели хотели сделать фильм, который был бы понятен любой возрастной аудитории.

«Была задача, чтобы фильм было не стыдно показать старикам и чтобы фильм было интересно смотреть молодым, новому поколению, — сказал Добронравов. — Удачный проект тому подтверждение. Люди пошли целыми семьями — это очень радостно».

Публика очень тепло приняла фильм «Т-34», добавил актер.

«К нам подходили старики, ветераны и благодарили, — вспоминает Виктор Добронравов. — Это значит, что все получилось именно так, как задумывали».

Актер считает, что у режиссера получилась жизнеутверждающая история о войне. Даже в какой-то мере — сказочный фильм, где все хорошо, все живы и здоровы.

«Мне кажется, что Алексею Сидорову хотелось снять про подвиг, хотелось сделать историю жизнеутверждающую, чтобы дать возможность сказать «спасибо», — поделился своим мнением Добронравов.

Фильм «Т-34» вышел на российские экраны 1 января 2019 года. По сюжету главный герой картины, танкист Николай Ивушкин, роль которого сыграл Александр Петров, планирует побег из фашистского концлагеря, получив доступ к модели танка Т-34. Кассовые сборы кинокартины составили более 32 млн долларов. Фильм был показан не только в России, но и за рубежом — в США, Канаде, Германии, Бельгии, Франции и Индии.

Ранее сообщалось, что «Т-34» показал лучший за 20 лет результат среди российских фильмов в Японии.