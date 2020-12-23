«Все вернулось обратно»: эксперт об экологии в России во время пандемии

В начале пандемии многие эксперты в Сети прогнозировали сокращение всех мировых выбросов и загрязнений. Экология должна была улучшиться после закрытия предприятий, а снижение количества автомобилей могло способствовать сокращению выбросов выхлопных газов.

Недавно китайские и американские ученые заявили, что во время самоизоляции никаких изменений в экологии не произошло и вредных веществ в воздухе меньше не стало.

ФАН поговорил с российским политиком Александром Коганом. С апреля 2015-го по сентябрь 2018-го он являлся министром экологии и природопользования Московской области. Он рассказал, какие экологические изменения произошли на территории России и дал совет, как утилизировать маски и перчатки без вреда для окружающей среды.

«Если смотреть, когда уменьшилось [загрязнение], то значительно весной. Но увеличилась нагрузка на отходы, поскольку люди стали больше потреблять продуктов, сидеть дома. Выброс в атмосферу значительно снизился, меньше стали пользоваться автотранспортом», — резюмировал депутат.

Россияне, живущие в городах-миллионниках, больше всего ощутили снижение выбросов в атмосферу.

«Мы даже считали. По-моему, цифра была 180 тысяч тонн. Это было весной. Сейчас ограничения есть, но они незначительные. Нагрузка на экологию снова возросла. И, к сожалению, преобразования отходов стало больше», — рассказал собеседник ФАН.

В основном экология пострадала из-за большого количества масок и производства обезвреживающих жидкостей в пластиковых упаковках, а также костюмов для врачей и т.д.

«В марте произошло увеличение ТКО (твердых коммунальных отходов. — Прим. ФАН), но вода и особенно воздух были намного чище. И меньше сбросов было в воду, потому что придорожные кафе и рестораны не работали. Нагрузка на водные объекты была значительно меньше», — объяснил депутат.

По мнению бывшего министра экологии и природопользования Подмосковья, сейчас не ощущается, что экология очистилась. Он признался, что инструментального замера никто не делал.

«Сейчас мы делаем «индекс форточки». Мы провели опрос и выяснили, насколько работает национальный проект по снижению нагрузки на воздух со стороны компаний, которые его потребляют в промышленных производствах. Результат мы обязательно объявим», — пояснил эксперт.

Депутат рассказал, что в стране в месяц выбрасывается около 270 млн масок и они надлежащим образом не утилизируются. В марте, апреле и мае был значительный спад загрязнения воздуха, но сейчас все вернулось обратно.

«В идеальном варианте утилизировать маски нужно либо химическим способом, либо термическим. Но для этого их нужно собирать отдельно. Пока отдельных контейнеров под маски у нас нет. Они выбрасываются в урну, либо в ведро, а потом идут в контейнер», — объяснил Александр Коган.

Он рассказал как можно утилизировать маску без вреда для окружающих. Желательно маску класть в целлофановый пакет и дать ей отлежаться три-четыре дня, чтобы все вирусы погибли. После этого ее уже можно выбрасывать без пакета.

«Она будет относительно безвредна. Если такой возможности нет, то лучше упаковывать ее в тот же целлофановый пакет и выбрасывать. Но здесь увеличивается нагрузка на экологию из-за пакета. Но это лучше, чем выбросить ее прям сразу в мусор», — добавил собеседник Федерального агентства новостей.

Ранее ФАН сообщил об одобрении вице-премьером Викторией Абрамченко концепции расширенной ответственности производителя. Предполагается, что с 2022 года будет происходить утилизация 100% упаковки.