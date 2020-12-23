Грозит ли нам «вирус Х», по сравнению с которым COVID-19 покажется легким насморком

Ученый, много лет занимавшийся исследованием лихорадки Эбола, предупреждает, что болезнь, которую может вызвать новый «вирус X», угрожает оказаться гораздо опаснее, чем бушующая на планете пандемия COVID-19.
Профессор Жан-Жак Муембе Тамфум говорит, что разрушение окружающей среды и антисанитарные рынки, где фиксируется повышенная влажность, могут способствовать всплеску появления новых зоонозов, которые способны вызвать новую пандемию — более опасную, чем нынешняя. Об этом сообщает британская Daily Star.
Профессор Муембе работал на переднем крае выявления новых патогенов с 1976 года, когда, будучи молодым исследователем, брал образцы крови у жертв тогда еще неизвестной болезни, от которой погибало почти 90% пациентов и которая позже была названа лихорадкой Эбола.
Сейчас ученый руководит Национальным институтом биомедицинских исследований (INRB) в Киншасе, столице Демократической Республики Конго. Он предупреждает, что не за горами появление новых зоонозных заболеваний, вызванных патогенами, сумевшими преодолеть межвидовой барьер между животными и людьми.
«Сейчас мы живем в мире, где будут появляться новые патогены, — говорит ученый. — Это представляет серьезную угрозу для всего человечества».
По словам профессора Муембе, новые пандемии, вызванные еще не изученным «вирусом X», станут более разрушительными и апокалиптичными, чем нынешняя пандемия COVID-19.
Комментируя ФАН эту информацию, один из ведущих российских вирусологов и эпидемиологов, академик РАН Вадим Покровский отметил, что теоретически появления «вируса X» возможно, но для этого должно совпасть слишком много факторов.
«Есть такая теория, что в природе может появиться некий возбудитель, который соберет в себе все самое плохое для человека — это и будет этот самый «вирус X». Но нужно учитывать, что для появления такого вируса должно соединиться вместе такое количество различных факторов, что вероятность этого становится низкой. Маловероятно соединение разных возбудителей, смертельно опасных не только для человека, но и для себя: ведь вирус убивает того, кого заражает, но при этом гибнет сам — то есть обрекает самого себя на уничтожение. Это значит, что, даже если такой возбудитель появится, распространение таких штаммов в природе маловероятно», — подчеркнул Покровский.