Грозит ли нам «вирус Х», по сравнению с которым COVID-19 покажется легким насморком

Ученый, много лет занимавшийся исследованием лихорадки Эбола, предупреждает, что болезнь, которую может вызвать новый «вирус X», угрожает оказаться гораздо опаснее, чем бушующая на планете пандемия COVID-19.

Профессор Жан-Жак Муембе Тамфум говорит, что разрушение окружающей среды и антисанитарные рынки, где фиксируется повышенная влажность, могут способствовать всплеску появления новых зоонозов, которые способны вызвать новую пандемию — более опасную, чем нынешняя. Об этом сообщает британская Daily Star.

Профессор Муембе работал на переднем крае выявления новых патогенов с 1976 года, когда, будучи молодым исследователем, брал образцы крови у жертв тогда еще неизвестной болезни, от которой погибало почти 90% пациентов и которая позже была названа лихорадкой Эбола.

Сейчас ученый руководит Национальным институтом биомедицинских исследований (INRB) в Киншасе, столице Демократической Республики Конго. Он предупреждает, что не за горами появление новых зоонозных заболеваний, вызванных патогенами, сумевшими преодолеть межвидовой барьер между животными и людьми.

«Сейчас мы живем в мире, где будут появляться новые патогены, — говорит ученый. — Это представляет серьезную угрозу для всего человечества».

По словам профессора Муембе, новые пандемии, вызванные еще не изученным «вирусом X», станут более разрушительными и апокалиптичными, чем нынешняя пандемия COVID-19.

Комментируя ФАН эту информацию, один из ведущих российских вирусологов и эпидемиологов, академик РАН Вадим Покровский отметил, что теоретически появления «вируса X» возможно, но для этого должно совпасть слишком много факторов.