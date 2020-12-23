Власти Дагестана утилизируют 300 трупов тюленей, которых проверяют на COVID-19

Махачкала, 23 декабря. Ученые продолжают выяснять причины гибели 300 тюленей на дагестанском побережье Каспийского моря, называя среди возможных причин COVID-19. В это же время власти республики решают вопрос утилизации трупов краснокнижных млекопитающих.

В начале декабря около 30 мертвых тюленей местные жители обнаружили на побережье городов Махачкалы и Каспийска. Со временем география расширилась и охватила Дербент и Избербаш, а также Карабудахкентский район и устье реки Сулак. Общее число найденных погибшими нерп превысило 300.

Ранее в беседе с ФАН директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов основной причиной произошедшего назвал бесконтрольное использование рыбаками пластиковых сетей из Китая. Директор института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета Алимурад Гаджиев также не исключал такого варианта, но призывал не спешить с выводами.

Позднее он же сообщил журналистам, что в образцах материалов, отобранных у мертвых тюленей, обнаружено высокое содержание тяжелых металлов. Гаджиев подтвердил ФАН, что причин гибели животных могло стать продолжающееся уже несколько десятилетий загрязнение вод Каспия.

«У тюленей, находящихся в экологически неблагополучных условиях, иммунная система сильно ослаблена, они подвержены бактериологическим и инфекционным болезням», – отметил эколог.

Тогда же в Дагестан прибыли специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), Института прикладных проблем экологии и эволюции РАН, Центра океанографии и морской биологии «Москвариум». Они работали до середины декабря и собрали большой объем проб для детального анализа и исследований. Ученые не исключают, что тюлени могли быть заражены коронавирусной инфекцией.

«В результате вскрытий тюленей собран большой объем проб, который позволит провести детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучение тканей на наличие вируса COVID-19. Материалы направлены в лаборатории Москвы и Астрахани для дальнейших исследований», – говорится в сообщении ВНИРО.

При этом руководивший группой исследователей заместитель директора института Вячеслав Бизиков рассказал журналистам, что версия об отравлении тюленей тяжелыми металлами исключена. По мнению ученого, смерть млекопитающих вызвана естественными причинами.

«Основные версии гибели каспийского тюленя связаны с естественными природными факторами. Состояние их внутренних органов не подтверждает гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами», – сказал Бизиков.

В беседе с корреспондентом ФАН главный научный сотрудник Прикаспийского института биологических ресурсов Дагестанского федерального исследовательского центра (ДФИЦ) РАН Магомедрасул Магомедов подтвердил, что тюлени умерли, скорее всего, по естественным причинам. В то же время, специалист призвал дождаться окончания исследований, которые, по его словам, могут продолжаться до двух месяцев.

«Большинство из тюленей погибли в процессе асфиксии, то есть они задохнулись. Мы исключаем браконьерство, промысловые рыбацкие сети, потому что в то время корабли на Каспии вообще не работали из-за мощнейшего шторма. Сейчас будет проверяться гормональный фон животных на предмет стресса, токсикология печени, почек. Это сложные анализы, их итоги будут известны только через месяц-два», – сказал Магомедов.

Пока ученые выясняют причины гибели тюленей, общественные организации озабочены утилизацией трупов умерших особей. По словам того же Алимурада Гаджиева, который также входит в состав регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), разлагающиеся на берегу трупы животных могут стать источником опасных инфекционных болезней.

В Каспийском природоохранном центре также говорят об утилизации. Директор организации Заур Гапизов считает, что эта мера защитит окружающую среду и человека от возможных инфекций.

«Их утилизация позволит избежать нарушения как экологических, так и этических норм. Наши дети не должны видеть останки нерп на пляжах. Для правильного захоронения необходимо привлекать специализированные организации с необходимой инфраструктурой и оборудованием», – сказал он ФАН.

В ОНФ отмечают, что организация направила в адрес республиканского Минприроды письмо с просьбой о принятии мер по утилизации трупов нерп. Общественники утверждают, что министерство перенаправило их прошение властям муниципалитетов.

ФАН не смог получить оперативный комментарий в пресс-службе регионального Минприроды, однако глава ведомства Набиюла Карачаев сообщил журналистам, что работа по утилизации трупов животных уже проводится. При этом он посетовал на то, что из Каспия продолжается выброс новых умерших тюленей.

«Мы совместно с главами муниципальных образований, ветеринарными врачами проводим утилизацию тюленей. К примеру, мы провели утилизацию 37 тюленей в Карабудахкентском районе, но каждый день идет новый выброс», – сказал министр.

Карачаев подчеркнул, что утилизация проводится в соответствии с требованиями законодательства, однако ФАН не смог выяснить, где конкретно проводятся соответствующие мероприятия. По данным агентства, лицензированные крематоры для утилизации биологических отходов имеются на базе Махачкалинского мясокомбината и еще ряда предприятий. ФАН пока не удалось уточнить эту информацию.

Каспийский тюлень был внесен в Красную книгу России в апреле 2020 года. По последним данным, его численность стабильна и находится в пределах от 270 до 300 тысяч особей.