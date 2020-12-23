Якубин: Украина сама нарушила Будапештский меморандум, требуя членства в НАТО

Украинские политологи подводят основные итоги года, который оказался если не провальным для страны, то крайне разочаровывающим. Самым большим разочарованием стал режим Зеленского. Люди, голосовавшие за новую политику, вместо нее увидели старую, но в новой «зеленой обертке». Корреспондент ФАН передает из Киева.

Для Украины 2020 год оказался сложным и в политическом, и в социально-экономическом плане: пандемия коронавируса и ударившие по экономике карантинные меры, разочарование в новых лицах в политике, неожиданные результаты местных выборов и полное отсутствие подвижек в урегулировании конфликта в Донбассе. К этому можно добавить огромную дыру в госбюджете, резкое падение промышленности, жесткий отказ в новых кредитах от МВФ, а также миллионы граждан, потерявших стабильный доход и перебивающихся с хлеба на квас. Все это — итоги 2020 года для Украины, которыми трудно гордиться.

Известный киевский политолог Алексей Якубин оценил шансы режима Владимира Зеленского удержаться на плаву в 2021-м.

«У Зеленского с самого начала был главный ресурс, который помогал ему в последние полтора года — высокий персональный рейтинг, созданный за счет сериала «Слуга народа» и за годы популярности «95 квартала» и т. д. Это был некий скафандр, защищавший Зеленского от многих проблем, которые несет окружающая среда в украинской политике. И сейчас этот скафандр потихоньку исчезает. А без этого ресурса Зеленский превращается в обычного украинского политика», — заявил Якубин.

На фоне замороженного конфликта на востоке Украины и пандемии коронавируса в стране стремительно нарастают социально-экономические противоречия между разными социальными группами и кластерами, указал он.

«Исчезает этот флер «зеленого» рейтинга, который скреплял все, и власть Зеленского скукоживается, как шагреневая кожа. Поэтому президентская партия «Слуга народа» в октябре с треском проиграла местные выборы, потеряв за год половину электоральной поддержки. Да, социологи рисуют персональный рейтинг Зеленского на уровне около 30%. Но, если бы они спросили людей, поддерживаете ли вы действия Зеленского как президента, то цифры были бы намного ниже», — уверен Якубин.

На Украине по-прежнему многие верят в стереотип, что Запад готов до последнего помогать стране, но 2020 год немного развеял этот миф, указал эксперт.

«В этом году МВФ показал жесткость по отношению к Киеву. Украинский кабмин говорит, что успешно выполняет поставленные фондом задачи. Обозначенные им «структурные маяки» Украина выполнила еще осенью, и они никак не были связаны ни с антикоррупционными законами, ни с решениями Конституционного суда. То есть, выполнив договоренности, Киев должен был получить от МВФ еще два транша, но на конец года мы их так и не получили, — отмечает политолог. — Между Украиной и МВФ возникли большие сложности, а в 2021-м вопрос долгов международным кредиторам встанет еще более остро: из 1 триллиона 100 тысяч гривен госбюджета Украина должна будет отдать Западу около 600 млрд гривен. Долговая нагрузка на страну становится колоссальной, и как власть с этим справится — большой вопрос. Сейчас только оппозиция в лице лидеров ОПЗЖ говорит о необходимости реструктурировать долги, а власти боятся даже этого слова. Похоже, на Банковой верят, мол, вот откроется рынок земли, и это поможет отдать долги, что очень наивно».

Политолог также прокомментировал популярное на Украине заблуждение о том, что Минские соглашения можно игнорировать, предложив Западу и РФ выполнять положения Будапештского меморандума (документ, подписанный в 1994 году Украиной, Россией, США и Великобританией, который гарантировал Киеву неприкосновенность границ в обмен на отказ от ядерного оружия).

«На Украине любят говорить о Будапештском меморандуме как об альтернативе «Минску», но почему-то забывают о главном: чтобы задействовать этот меморандум, Украина должна быть нейтральным государством, — напомнил Якубин. — Но при режиме [Петра] Порошенко мы записали в Конституции и стратегии развития — «мы ориентируемся на вступление в ЕС и НАТО». И где здесь нейтральный статус? Поэтому все ритуальные крики политиков, что «мы вместо «Нормандии» будем требовать гарантий по «Будапешту», — просто сотрясение воздуха. Власть либо должна поменять Конституцию, выбросив пункт про североатлантическую интеграцию, либо искать варианты за пределами «Будапешта».

Говоря о переговорах по мирному урегулированию на уровне ТКГ в Минске, политолог сообщил, что они зашли в глухой тупик.

«Сразу после избрания Зеленского была позитивная динамика, очень высокий уровень ожиданий. Зеленский был готов идти на прямой контакт с [Владимиром] Путиным и организовал несколько волн обмена пленными с Россией. Первая встреча в «нормандском формате» тоже была достаточно успешной — Украина подтвердила готовность выполнять «Минск», воплощать «формулу Штайнмайера» и т. д. Но через год мало что сделано из этого, — отметил аналитик. — Да, в Донбассе сейчас действует перемирие, это большой плюс, но оно нуждается в дальнейшем политическом горизонте, а его нет. Закон «Об особом статусе Донбасса» не разработан, законы об амнистии и о переходном периоде — тоже. Для Зеленского — это крайне важная тема. Когда он шел на выборы, украинцы считали его президентом-миротворцем. На деле он скатывается в эпоху позднего Порошенко, в стиле «мы за «Минск», но давайте его перепишем». Заморозка мирного процесса напрямую влияет на его рейтинг».

Если Зеленский не сделает реальных подвижек по «Минску», то он быстро потеряет себя как электорального игрока, отмечает Якубин.

«Сейчас у Зеленского тлеет надежда, что [Джозеф] Байден придет и порядок наведет. Это такая детская идея, что новая администрация США войдет в «нормандский формат», вмешается и перепишет «Минск». Но с 2014 года Америке ничего не мешало войти в «нормандский формат». Они не хотят брать на себя формальные обязательства, чтобы потом не нести на себе негатив. Вашингтон и без того имеет ключевое влияние на ситуацию, но не намерен формализовать свою роль. И то, что США смогут добиться пересмотра «Минска» — это предположение из области фантастики», — отмечает Якуба.

Также эксперт Украинского института политики спрогнозировал, как победа Байдена на президентских выборах в США повлияет на ситуацию на Украине.

«У наших политиков есть стереотип — мол, вот придет Байден к власти, возьмет список номеров и начнет обзванивать старых друзей на Украине, оставшихся с 2014 по 2016 годы. Это наивно, ведь Байден как вице-президент, и Байден-президент — далеко не одно и то же. В США в самом разгаре скандал с сыном Байдена, поэтому президент будет очень осторожен в контактах с Украиной, а также с политиками вроде Порошенко, которые думают, что они «поймали бога за бороду». Для Байдена контакты с Украиной — как для [Дональда] Трампа вопрос «связей с Россией», когда под лупой рассматривалось каждое его движение в сторону Москвы», — считает он.

По мнению Якубина, в Госдепартаменте США могут назначить нового спецпредставителя по Украине и обсуждать украинский кейс на уровне американских политиков, но не факт, что это выразится в каких-то конкретных действиях.

«У демократов может быть другая глобальная цель: они могут вернуться к диалогу с Россией, у них не раз были такие попытки. Обе администрации [Барака] Обамы, в которых работал Байден, были за перезагрузку отношений с Россией. Демократы больше верят в коллективное решение проблем, и вскоре США вернутся к выполнению Парижского климатического соглашения, подпишут СНВ-3 и т. д. А для нас это означает, что демократы попытаются заново договориться с РФ, Францией и ФРГ по поводу Украины».

По словам эксперта, на деле все может обернуться далеко не так радужно, как представляют в Киеве.

«Сам Байден вряд ли будет принимать ключевые решения по Украине. У него есть почти новоназначенный посол на Украине, он отобран администрацией Трампа и прошел согласование в Сенате. К тому же, кроме Украины, у США есть масса более насущных вопросов, которые нужно решать. У них колоссальные внутренние проблемы, — говорит политолог. — Среди них — коронакризис, внутренний долг, общий экономический спад, протестная уличная активность, недовольство «трампистов», необходимость диалога с республиканцами в Конгрессе и т. д. Все это будет отнимать у Байдена огромное количество времени, и Украина будет там даже не на 10-м месте. Вообще, может получиться так, что всей внешней политикой США будет заниматься вице-президент Камала Харрис, которую с Украиной мало что связывает».

Алексей Якубин также пояснил, почему украинские власти не хотят закупать у России вакцину от коронавируса, а лоббируют американских и британских производителей.