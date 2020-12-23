Президент ЦАР посетил с инспекцией ряд подразделений армии республики

Банги, 22 декабря 2020 года. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера вместе с группой советников посетил с визитом ряд подразделений армии республики (FACA).

Согласно многочисленным сообщениям в социальных сетях, вчера вечером действующий президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера посетил несколько армейских гарнизонов. Главу государства сопровождали ряд советников и представитель Министерства Обороны Российской Федерации.

Помимо воинских частей постоянного базирования, президент побывал на передовых постах, где военнослужащие находятся в состоянии постоянной боевой готовности. Глава республики лично изучил обстановку и отдал распоряжения, способствующие укреплению обороноспособности подразделений.

Несмотря на напряжённый график, Фостен-Арканж Туадера нашёл время, чтобы пообщаться с солдатами и офицерами, а также поздравить их с наступающим Рождеством и поблагодарить за верную службу родине.

В настоящий момент войска Центральноафриканской Республики несут службу в усиленном режиме, чтобы не допустить провокаций на выборах президента и депутатов законодательного собрания, которые состоятся 27 декабря 2020 года.