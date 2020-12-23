Экономист рассказал, как Россия может наказать американский Boeing за санкции США

Россия может ввести контрсанкции, в том числе эмбарго, на поставки титана — эта история для США будет очень болезненной. Об этом в комментарии ФАН заявил руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Санкции США

Американский производитель авиационной техники Boeing не увидел проблемы из-за попадания российского поставщика титана «ВСМПО-Ависма» под действие санкций Минторга США. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на представителя компании.

«Boeing действует в полном соответствии с текущим законодательством и не ожидает никаких изменений в нашем сотрудничестве с корпорацией «ВСМПО-Ависма», — сообщили в корпорации.

В то же время пресс-служба «ВСМПО-Ависма» подтвердила, что введенные Вашингтоном ограничения не окажут влияния на производственный процесс.

«В случае использования американских технологий требуется согласие властей США, но на «ВСМПО-Ависма» в производстве титана применяются только российские технологии, и преимущественно это собственные разработки, поэтому нет необходимости что-либо согласовывать», — объяснили в компании.

Зависимость от российского титана

Как отметил Александр Разуваев, американцы действительно сильно зависят от поставок российского титана, таких поставщиков всего несколько на мировом рынке. США никогда не делают то, что им невыгодно. Санкции санкциями, но Соединенные Штаты по-прежнему будут получать из России нефть и титан.

«А американские инвестиционные фонды [будут] зарабатывать на российских ОФЗ (облигации федерального займа. — Прим. ФАН) и акциях российских компаний, в том числе на акциях корпорации «ВСМПО-Ависма». Интерес со стороны западных инвестиционных фондов к ним был еще 20 лет назад, до перехода на единую акцию», — пояснил Александр Разуваев.

Другое дело, заметил экономист, что Россия может ввести контрсанкции, в том числе эмбарго, на поставки титана. И эта история для США будет очень болезненной.

«Ясно, что американцы это держат в голове, но, думаю, что они полагают, что россияне не захотят терять рынок сбыта. Внешнюю политику России определяет Кремль. Президент России Владимир Путин всегда учитывает возможные потери российских компаний — налоги, дивиденды, рабочие места. Поэтому, думаю, пока американская сторона может спать спокойно», — заключил Александр Разуваев.

Ранее Евросоюз ввел новые таможенные пошлины на товары из Соединенных Штатов в связи с незаконным субсидированием Вашингтоном концерна Boeing. Общая сумма пошлин составляет четыре миллиарда долларов в год. По мнению экспертов, это решение серьезно отразится на акциях компании. Допускается даже вариант банкротства Boeing.

Американская компания Boeing до 2019 года демонстрировала стабильные показатели выручки и прибыли. После второго крушения самолета 737 МАХ 10 марта 2019-го у Boeing резко снизилась прибыль. Причина — данный вид самолета был запрещен к эксплуатации. Затем серьезный урон нанесла пандемия коронавируса.