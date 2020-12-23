Светлану Полтавченко похоронят в Петербурге на кладбище Новодевичьего монастыря

Санкт-Петербург, 23 декабря. Екатерина Полтавченко будет похоронена на кладбище Новодевичьего монастыря в северной столице. Об этом ФАН рассказал близкий к семье экс-губернатора Петербурга Георгия Полтавченко источник. У бывшего главы города здесь похоронен отец, поэтому решается вопрос о захоронении именно здесь.

О смерти супруги экс-губернатора Полтавченко в Петербурге ФАН сообщил сегодня ночью. Депутат Государственной Думы Игорь Борисович Дивинский принес соболезнования семье. По предварительным данным, она скончалась от последствий COVID-19. Ей было 67 лет.

Екатерина Леонидовна Полтавченко окончила Институт культуры по специальности библиотекаря-переводчика. Позже она дополнительно получила образование искусствоведа. В 1985 году у супругов родился сын Алексей, который сейчас является учредителем нескольких бизнес-компаний.

Напомним, Георгий Полтавченко занимал пост губернатора Петербурга с 22 августа 2011 года по 2018 год. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил ему возглавить совет директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК). После Полтавченко главой города на Неве стал бывший полпред президента в СЗФО Александр Беглов.