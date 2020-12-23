В Пресненском суде рассмотрят иск Божены Рынски о праве на наследство

Москва, 23 декабря. Заседание по иску Божены Рынски состоится в Пресненском суде 24 декабря. Предметом рассмотрения станет претензия светской львицы к нотариусу, отказавшему ее дочери в праве на наследство.

Бывший топ-менеджер НТВ Игорь Малашенко покончил с собой и не включил супругу Божену в завещание. Наследниками стали его дети от предыдущих браков. Журналистка родила Евгению уже после смерти своего мужа, воспользовавшись услугами суррогатной матери. Сообщается, что Божена Рынска намерена отсудить у родственников экс-гендиректора телеканала не менее 700 тысяч рублей.