Существует ли военная угроза для Крыма, обсудят в медиацентре «Патриот»

В среду, 23 декабря, в 14:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-конференцию на тему «Существует ли военная угроза для Крыма? Может ли Украина напасть?».

Доктор социальной экономики Зиновий Свереда заявил, что Киев должен иметь стратегию военного «освобождения» Крыма и Донбасса. В качестве конкретных мер Свереда предложил устроить российскому флоту «новый Перл-Харбор» и «взорвать Керченский мост». Свереда считает, что таким образом в вопросе защиты своих интересов Украина сравнится с передовыми странами, Великобритания и США станут относиться к ней как к партнеру.

В рамках эфира мы обсудим самые фантастические сценарии военного конфликта в Крыму. Узнаем, насколько защищен российский полуостров. Поговорим о том, способна ли украинская армия или диверсанты повредить инфраструктуру региона. Изучим военный потенциал черноморских держав, обратим внимание на турецкие вооруженные силы, ответим на вопрос, что делает американский флот в Черном море.

На эти и многие другие вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: политологи, юристы, политики, журналисты, общественные деятели.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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