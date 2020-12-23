Как вести себя на новогоднем корпоративе, чтобы не пришлось искать новую работу

По традиции в преддверии Нового года во многих компаниях проходят предпраздничные корпоративы. Эту традицию не убила даже пандемия COVID-19, хотя по объективным причинам вечеринки в 2020 году стали короче и менее многолюдными. Если вы еще только собираетесь на подобное мероприятие, прислушайтесь к нашим советам, которые мы собрали, опросив психологов и специалистов по подбору персонала. Если вы последуете нашим советам, вам не придется после новогодней вечеринки сразу думать о новой работе.

Корпоратив — продолжение работы

Помните, хотя корпоратив — мероприятие сугубо добровольное, но это продолжение вашей работы. Разовое отсутствие вам, естественно, простят, особенно если вы приведете вескую причину. Но постоянно отказываться от неформальных встреч сотрудников не рекомендуется. Коллеги и начальство могут подумать, что вы недостаточно командный игрок или знаете за собой какие-то особенности, которые не позволяют вам расслабляться на публике.

Оденьтесь уместно

Корпоратив — удачный момент, чтобы продемонстрировать красивый наряд, особенно это касается женской части любого коллектива. Появление сотрудницы в нарядном или даже вечернем платье, которое ей к лицу, не останется незамеченным, особенно, если обычно на работе она одевается скромно или согласно дресс-коду. Но совет психолога: не переусердствуйте. Корпоратив — это не первый бал Наташи Ростовой и не бал у Сатаны из «Мастера и Маргариты».

Как огня избегайте открытой сексуальности в наряде, да и чрезмерная вычурность тоже не приветствуется. Ваш девиз — уместность. Если предложено быть в карнавальном костюме, тоже не переусердствуйте. Вспомните фильм «Дневник Бриджит Джонс» и не повторяйте ошибок героини.

Когда приходить

Лучший совет — приходите вовремя. Во-первых: точность — вежливость королей. Во-вторых: придете слишком рано — будете неприкаянно шататься в одиночестве, слишком поздно (особенно при именной рассадке) — получится неловко. Будете на глазах у всех пробираться на свое место, что не останется незамеченным. Если совсем не успеваете, подумайте, может на этот раз лучше вообще не приходить, чем прийти, когда все уже будут на завершающей стадии праздника.

Алкоголь

Выпивка с коллегами на корпоративе — самая деликатная часть праздника. Тут главный совет: рассчитывайте свои силы. Принцип такой: не умеешь пить — не пей. Хватание сотрудников и сотрудниц за разные части тела и уютный сон за столом не улучшит вашу репутацию, хотя, конечно, если вы ценный профессионал, неумение пить вам по русской традиции простят. А вот если ваша позиция в компании не очень прочная, пьяный дебош на корпоративе может стать завершением вашей карьеры в организации.

Как себя вести

Тут действуют очень простые, но очень важные правила. Не панибратствуйте с начальством, это все заметят и запомнят. Не сплетничайте, не интригуйте под видом дружеской беседы и вообще, как говорится, «следите за базаром».

Как рассказал корреспонденту ФАН на условиях анонимности бывший сотрудник одной известной организации, их фирму в некоторой степени похоронили именно откровения с начальством на корпоративе. Послепраздничный «разбор полетов» привел к тяжелому конфликту в организации, в результате кончившемуся громким скандалом и разрывом.

«Нас на корпоративе начальство само вызвало на откровенность, ну и некоторые по наивности поддались, — рассказал собеседник ФАН. — О том, что было потом, лучше не вспоминать. Долгие разборки и скандалы, кто кому что сказал, кто к кому как относится, кто ведет подковерные игры и устраивает интриги и так далее. В результате все это закончилось плохо: совладельцы, которые узнали о себе кое-что неприятное в ходе этих откровений, рассорились и организация распалась, тяжело и некрасиво».

Психологи дают советы: на корпоративах беседы старайтесь вести светские и легкие — о детях, о развлечениях, о путешествиях. Никаких разговоров о том, кто сколько получает, о политике, о религии, о работе. Эти темы — табу.

Флирт

Флиртовать на корпоративах не стоит. Да, тут бывают нюансы, но, учитывая то, что называют новой этикой, просто отсеките для себя эту опцию. Да и вообще служебные романы, особенно, если вы уже связаны брачными узами, — прямой путь к проблемам как дома, так и на работе. Лучше этих скользких ситуаций превентивно избегать.

Когда уходить

Ухолить с корпоратива принято после того, как место праздника покинет начальство. Если вам надо уйти раньше, лучше подойти к руководителю и объясниться, поблагодарив за прекрасный вечер.

Фотосвидетельства

В эпоху новой открытости даем совет: если вы хотите поделиться фотографиями с корпоратива в соцсетях — сделайте закрытую группу. Но вообще после второго бокала телефон лучше выключить, чтобы не было искушения делать компрометирующее снимки. Фотографии стоит выкладывать не раньше, чем на следующий день: отдохнув, вы трезво оцените масштабы бедствия.

Завтра на работу?

Если корпоратив пришелся на будний день, а на следующее утро на работу, помните: помятый вид и неспособность сосредоточиться будут вас характеризовать не лучшим образом. Так что, если вы в себе не уверены, заранее берите отгул.

Если вам удастся соблюсти эти нехитрые правила, то новогодний корпоратив оставит у вас самые приятные воспоминания и после него не нужно будет думать, как поскорее замять неприятные моменты или даже о том, что пора искать новую работу.

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