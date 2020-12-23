Журналисты «Народных новостей» присоединились к экспедиции ФАН в ЦАР

Санкт-Петербург, 23 декабря. Корреспондент входящего в Медиагруппу «Патриот» издания «Народные новости» Андрей Ростков стал первым, кто присоединился к командировке съемочной группы Федерального агентства новостей в Центральноафриканскую Республику. В данный момент там продолжаются столкновения бандформирований с правительственными войсками.

Ранее ФАН предложил журналистам других изданий вместе отправиться в командировку в одну из самых опасных стран мира для оперативного и беспристрастного освещения событий.

«У Федерального агентства новостей есть военкоры с большим опытом работы в горячих точках, и они уже не раз были в ЦАР. Мы готовы делиться опытом с нашими коллегами, а также помочь им с организацией работы на месте. На данный момент в экспедиции согласился участвовать только корреспондент издания «Народные Новости». Просим остальных заинтересованных коллег, которые хотят присоединится к экспедиции, поторопиться», — заявил генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев.

Несмотря на поступающие сообщения о беспорядках в некоторых регионах ЦАР, ее правительство намерено провести намеченные на 27 декабря 2020 года выборы точно в срок и в полном соответствии с конституцией страны. Оппозиция попыталась потребовать от правительства переноса даты голосования, однако как официальный Банги, так и представители международного сообщества отмечают, что волеизъявление народа должно состояться уже в это воскресенье.

Также представитель многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) Владимир Монтейро в официальном заявлении подчеркнул, что FACA при содействии миротворцев держат ситуацию в стране под контролем.

Материалы наших военных корреспондентов о том, что в действительности творится в Центральноафриканской республике, вы сможете прочитать в ближайшее время на сайте ФАН.