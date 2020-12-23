Экономист объяснил, почему «Фортуна» начнет работу по «Северному потоку — 2» в Дании

Сотрудничество с Россией в области энергетики станет важной точкой роста для наших соседей, включая богатую и ухоженную Данию. Об этом в комментарии ФАН рассказал топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Работы в Дании

Трубоукладочная баржа «Фортуна» с 15 января 2021 года должна начать укладку труб по двум параллельным веткам газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на уведомление для мореплавателей, опубликованное Датским морским управлением.

Кроме того, совместно с «Фортуной» будут работать суда «Мурман» и «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы России и другие. Сообщается, что на площадке будет создана временная запрещенная зона на 200 м в каждую сторону от прокладки труб.

Точка сотрудничества

Как отметил Андрей Лобода, новость о скорой укладке российского газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании получила широкий резонанс. В общем-то ожидаемое событие в рамках реализации всего грандиозного проекта по-особенному преподносится и российскими, и мировыми СМИ.

«Мы прекрасно помним, что еще год-другой назад именно Дания, в отличие от Финляндии, Швеции и самой Германии, замысловато и витиевато препятствовала принятию всех необходимых решений для согласования строительства трубопровода в своих территориальных водах. Именно Копенгаген подвергся массированному негативному влиянию со стороны врагов-лоббистов, чинивших препятствия для России и ЕС по всем пунктам. Сегодня позиция Дании радикально поменялась и потеплела. И помогли в этом США и экономический спад в ЕС на фоне пандемии коронавируса», — пояснил Андрей Лобода.

Эксперт напомнил, что два года назад президент США Дональд Трамп неосторожно разрушил комфортные и гармоничные отношения Вашингтона и Копенгагена, предложив передать Штатам Гренландию. «Похолодание и обледенение» от такого шока не проходит быстро. Лобода отмечает, что США предлагают явно сомнительный вариант взаимоотношений: сегодня говорят, чтобы Дания поделилась своей территорией, а завтра уже навязывают американский сжиженный газ втридорога.

«Для выхода еврозоны из кризиса и экономического роста хотя бы на 1% нужен не только печатный станок. Сотрудничество с Россией в области энергетики станет важной точной роста для наших соседей, включая очень богатую и ухоженную Данию. Впереди еще будут сложности, США продолжит давление на ЕС. Ключевым моментом истины в наступающем году станет выдача разрешения ЕС на начало эксплуатации «Северного потока — 2», Америка просто так не успокоится, ей до всего есть дело. Чем больше препятствий и гадостей, тем больнее и позорнее она упадет», — добавил Андрей Лобода.

По словам эксперта, навязчивая опека со стороны США растворяется, будет снижаться зависимость Брюсселя от Вашингтона в экономических вопросах. По оценкам «Газпрома», цена одной тысячи кубометров газа для ЕС в наступающем году подрастет на 35% и достигнет 170 долларов. Умные инвесторы и крупные инвестиционные западные фонды сегодня выбирают акции «Газпрома».

«Разумные решения в ЕС всегда принимают в холодное время года. Антироссийская риторика на фоне холодов и прессинга со стороны США почти обнуляется», — заключил Андрей Лобода.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019-го президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Ранее депутат Виктор Водолацкий предрек Соединенным Штатам политическое поражение в вопросе санкций против российского газопровода. РФ доказала, что может гарантировать поставки газа по той цене, которая устраивает европейских потребителей.