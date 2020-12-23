В российских ВДВ сформируют бригады нового типа

Во время проведения в Южном военном округе стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» активно применялись воздушно-десантные соединения, которые действовали в тылу и на флангах условного противника, сковывая оборонительные действия «врага», тем самым позволяя «своим» войскам сохранять высокие темпы наступления. При этом широко применялись действия по усилению угрожаемых направлений путем переброски туда мобильных резервов, состоящих из усиленных десантно-штурмовых батальонов. Оперативная переброска таких резервов осуществлялась вертолетами армейской авиации.

После завершения учений (которые прошли с 21 по 26 сентября), командующим ВДВ, генерал-полковником Андреем Сердюковым была дана высокая оценка решительным действиям десантно-штурмовых и авиационных подразделений. Помимо всего прочего он рассказал, что по итогам прошедших учений принято решение сформировать в структуре ВДВ «соединения нового типа».

«Кроме того, в перспективе в составе ВДВ появятся десантно-штурмовые соединения нового типа, способные самостоятельно действовать в тылу противника во взаимодействии с армейской авиацией. Это позволит оперативно решать задачи любой сложности, в том числе по обеспечению действий группировки войск», — заявил командующий.

То есть, предполагается, что в России появятся новые десантно-штурмовые бригады (словом «соединение» в Российской Армии принято называть бригады и дивизии — воинские формирования, объединяющие несколько отдельный воинских частей — батальонов или полков, однако, при этом сложно представить, что в современных условиях может идти речь о создании новых дивизий, что означает только создание бригад), которые будут действовать в качестве высокомобильного тактического или оперативно-тактического десанта, имея возможность быстрого перенацеливания с одного направления на другое в тесном взаимодействии с армейской авиацией — транспортными и транспортно-боевыми вертолетами.

Исходя из имеющихся ресурсов и государственной программы вооружений (ГПВ), нельзя сказать, что ожидается резкий прирост выпуска вертолетов, следовательно, можно предположить, что «десантно-штурмовыми соединениями нового типа» станут бригады, состоящие из сведенных под единое руководство уже существующих десантно-штурмовых подразделений и подразделений боевых вертолетов. Возможно, речь пойдет об объединении, например, десантно-штурмового батальона с вертолетным полком, в результате чего образуется высокомобильное боевое средство, которое сможет быстро оказаться в требуемом районе, и также быстро перенести свои усилия на другое направление.

Однако, как говорится, все новое — это хорошо забытое старое. Еще в 1967 году в Советском Союзе во время широкомасштабных учений «Днепр-67», созданная на базе 51-го парашютно-десантного полка экспериментальная воздушно-штурмовая бригада была высажена вертолетами Ми-4 за Днепр, быстро захватила плацдарм, чем обеспечила беспрепятственное форсирование реки сухопутными войсками. Эффект от ее применения превзошел все ожидания.

Оценив открывающиеся перспективы, уже в следующем году руководство вооруженных сил СССР приняло решение о формировании нескольких воздушно-штурмовых бригад, которые были подчинены командующим военных округов. Вначале было сформировано две бригады в Забайкалье и Приамурье, каждая из которых в свое распоряжение получила по три воздушно-штурмовых батальона и два вертолетных полка — 11-я и 13-я воздушно-штурмовые бригады с 307-м, 329-м, 398-м и 825-м вертолетными полками соответственно. Театры, где базировались эти бригады, представляли собой достаточно протяженный участок границы с Китаем, который по ряду причин невозможно было прикрыть сухопутными войсками, а вот воздушно-штурмовые подразделения, посаженные на вертолеты, могли быстро появиться в любой точке защищаемой территории. В начале семидесятых годов для новых бригад было принято название «десантно-штурмовые», а «воздушно-штурмовые» остались в прошлом.

В 1972 году в Закавказье формируется 21-я десантно-штурмовая бригада, в состав которой вошли три десантно-штурмовых батальона и два вертолетных полка — 325-й и 292-й. Местность, в которой предстояло действовать новой бригаде, также, как и в случае с дальневосточными соединениями, была малоосвоенной и труднодоступной. Оперативная переброска войск здесь могла осуществляться только вертолетами.

В дальнейшем концепция построения десантно-штурмовых соединений немного изменилась — у штаба бригады отобрали вертолетные полки, отдав их в подчинение командующему округом. В 1979 году в новом виде, без вертолетных полков, было сформировано еще девять бригад для военных округов и 24 отдельных десантно-штурмовых батальона для общевойсковых и танковых армий. Позже, в 1986 году, было сформировано еще четыре бригады, которые были подчинены ставкам оперативных направлений.

Однако с распадом СССР десантно-штурмовые соединения и части в массовом порядке были подвергнуты расформированию. Из батальонов остался только один, который был переформирован в разведывательный батальон специального назначения, а оставшиеся четыре бригады на длительное время превратились фактически в пехотные формирования — получив танки, БМП и другое тяжелое вооружение.

Тем не менее, реформы вооруженных сил, которые были проведены вначале министром обороны Анатолием Сердюковым, а затем Сергеем Шойгу, привели к тому, что сегодня вопрос формирования десантно-штурмовых соединений вновь поднят к рассмотрению. Важным моментом в нем стало проведенное ранее формирование в каждом военном округе по вертолетной бригаде окружного подчинения и восстановление ряда вертолетных полков — благодаря поставкам новых машин авиационной промышленностью.

В наши дни возможности десантно-штурмовых подразделений несоизмеримо выше, чем это было в 70-е и 80-е годы. Например, современные десантники-штурмовики получили на вооружение квадроциклы, которые перевозятся вертолетами Ми-8АМТШ «Терминатор» и могут быть вооружены широкой номенклатурой носимого и возимого вооружения — противотанковыми управляемыми ракетами, переносными зенитно-ракетными комплексами, аппаратурой связи и боевого управления.

В общем, все возвращается «на круги своя», и десантно-штурмовые соединения вновь займут достойное место в системе вооруженных сил Российской Федерации.