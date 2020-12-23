Донбасс сегодня: Народная милиция понесла потери, чекисты ЛНР раскрыли шпиона

Донбасс, 23 декабря. Украинские войска обстреляли ДНР и ЛНР из тяжелых минометов. Киев завез в зону ООС смертоносные пушки «Пион». В Луганске рассказали о раскрытии украинского шпиона. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Украинские войска наращивают количество и интенсивность обстрелов населенных пунктов Донбасса. С каждым днем Вооруженные силы Украины все чаще применяют тяжелые минометы. За сутки зафиксировано шесть обстрелов по населенным пунктам Донецкой и Луганской народных республик. На горловском направлении ДНР и в районе Калиновки ЛНР киевские силовики применили 120-мм минометы. Также огонь велся из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Двое военнослужащих Народной милиции ЛНР в результате обстрела погибли.

ВСУ завезли «Пионы» в Донбасс

Армия Киева фактически вышла из подписанных летом соглашений о введении дополнительных мер контроля действующего перемирия. Помимо обстрелов с использованием тяжелых вооружений, украинские силовики активно завозят в зону Операции объединенных сил дальнобойную артиллерию и боевые машины.

Разведка дончан докладывает о нахождении 12 самоходных пушек «Пион» (203-мм) из состава 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ в районе Красноармейска. Три боевых машины пехоты находятся во дворе жилого дома в Авдеевке. Об этом сказано в отчетах миссии ОБСЕ, что создает проблемы официальному Киеву и представляет его в невыгодном свете на международных переговорах. В связи с этим командование оперативно-тактической группировки «Восток» в очередной раз приказало подчиненным подразделениям радиоэлектронной борьбы усилить мероприятия по подавлению иностранных беспилотников.

Военная полиция разыскивает дезертиров

Военная служба правопорядка украинской армии разыскивает трех военнослужащих 36-й бригады морской пехоты, дезертировавших два дня назад с позиций, сообщает донецкое управление Народной милиции. После бегства вооруженные солдаты сразу же ограбили местного жителя Талаковки, отобрав у него автомобиль, на котором и продолжили свои приключения. «Освободители» направились в соседний населенный пункт Сартана. Они ворвались в один из магазинов и, угрожая продавцу, забрали все деньги из кассы, а также продукты и спиртные напитки. Поиски беглецов продолжаются.

Украинский шпион осужден в ЛНР

Сотрудники Министерства государственной безопасности ЛНР вычислили и раскрыли украинского агента, заброшенного под видом пленного в республику. Тарас Олексиенко — завербованный СБУ шпион, который оказался в Донбассе после большого обмена с Украиной в декабре 2017 года. Олексиенко поступил на службу в Народную милицию ЛНР, где собирал и передавал Киеву сведения о личном составе и перемещении техники.

Кроме того, по данным луганских чекистов, шпион по заданию украинских спецслужб готовил террористический акт в Луганске. Тарас Олексиенко осужден на 17 лет лишения свободы по статье «Шпионаж».