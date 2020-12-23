Дальняя авиация ВКС РФ отмечает профессиональный праздник

Москва, 23 декабря. Пилоты дальней авиации Воздушно-космических сил РФ празднуют профессиональный праздник в среду, 23 декабря.

Торжество берет свое начало в 1999 году, когда главнокомандующий Военно-воздушных сил России учредил 23 декабря День дальней авиации ВВС РФ. На вооружении современных российских летчиков имеется большое количество современных крылатых машин, в частности, стратегических бомбардировщиков и бомбардировщиков-ракетоносцев.

Ранее российские ВКС вместе с ВВС Китая проконтролировали обстановку в небе над Японским и Восточно-Китайским морями, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину об успешном проведении совместного с пилотами КНР патрулирования, которое длилось свыше десяти часов, передает «Царьград».

Кроме того, в Воздушно-космических силах России рассказали о значительном увеличении количества обнаруженных иностранных самолетов у границ РФ в нынешнем году, пишет «360».