Врачи перечислили самые опасные подарки во время пандемии

Москва, 23 декабря. Новогодние подарки могут стать источником заражения СОVID-19, считают врачи. Вирус SARS-CoV-2 способен сохраняться на поверхностях до трех дней.

Картонные поверхности могут служить источником заражения на протяжении суток, а металлические или пластиковые — до трех суток. На деньгах вирус живет около суток, считает врач-эпидемиолог Ольга Ненастина. Любой подарок может стать источником заражения, уточнила врач. Постельное белье и одежда также могут служить причиной заражения, так как ткань обеспечивает наилучшие условия для сохранения вируса. Врач рекомендует выбирать подарки в перчатках и маске.

Иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов предлагает обработать купленные подарки дезинфицирующими средствами. Некоторые предметы можно вынести на балкон, овощи и фрукты обязательно помыть под проточной водой, подытожил Жемчугов.

Американские специалисты ранее нашли слабое место у коронавируса. Вирус SARS-CoV-2 не способен размножаться при отсутствии трансмембранного белка 41В, который формирует мембрану вируса.