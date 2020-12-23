Россияне рассказали, получат ли новогоднюю премию на работе

Москва, 23 декабря. Большинство россиян не получат годовую премию в этом году. Результаты стали известны после исследования, проведенного порталом HeadHunter.

Премию в этом году смогут получить лишь девять процентов россиян, шесть процентов рассказало, что получит частичную допвыплату. Около 30% опрошенных сообщили, что не знают о планах своих работодателей по поводу праздничных бонусов. Об этом пишет РИА Новости.

Исследование показало, что больше всего на полную премию в этом году могут рассчитывать в сфере добычи сырья (27%) и госсекторе (18%). Среди госслужащих примерно такой же процент рабочих не получит приятных бонусов, хотя обычно подобного раньше не происходило. Наименьшая доля тех сотрудников, кто получит полную премию, приходится на представителей из сферы искусства и массмедиа, гостинично-ресторанного бизнеса и продаж (всего по 4%).

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