Названы методы борьбы с кибермошенниками в период новогодних распродаж

Москва, 23 декабря. Кибермошенники традиционно активируются во время массовых распродаж, в том числе и перед Новым годом и Рождеством. Как уберечь свой кошелек, рассказал эксперт Антон Тихонов.

Популярной уловкой становится информация об акциях, промокодах и трек-номерах, которую мошенники отправляют во вложениях в письмах по электронной почте, представляясь интернет-магазином. Настоящие продавцы так делать не будут, подчеркнул эксперт в разговоре с РИА Новости.

«Все это будет четко указано в теле письма», — пояснил он.

Также нужно обращать внимание на ссылки и адреса электронной почты. Зачастую хакеры используют похожие на настоящие, но с некоторыми изменениями. Такие ссылки ведут на сайты мошенников, где «жертва» остается и без денег, и без товара.

Чтобы обезопасить себя эксперт рекомендует использовать разные пароли на сайтах, включать двухфакторную аутентификацию, использовать официальное защитное ПО. Для оплаты покупок лучше использовать виртуальную карту, которая позволяет делать это анонимно.

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