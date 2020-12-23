Знаменитости помогут убедить людей привиться от COVID-19

Лондон, 23 декабря. Идея привлечения к программе вакцинации от коронавируса знаменитостей может дать хороший результат, сообщила британский консультант по связям с общественностью Евгения Веренько.

По словам эксперта, Минздрав Великобритании планирует заручиться поддержкой знаменитостей, чтобы они убедили привиться от коронавируса скептически настроенную часть населения. Такое новшество Веренько сравнила с нанимаемыми коммерческими организациями «послами бренда», которые должны «помочь сомневающимся принять необходимое заказчику решение».

О намерении привиться уже сообщили бывший участник группы Beatles, музыкант сэр Пол Маккартни и принц Уэльский Чарльз. По данным газеты Guardian, Минздрав Британии выберет для популяризации вакцинации «очень рассудительных» звезд из разных областей. По мнению Веренько подобрать «послов» для прививочной кампании будет не сложно.

«Исходя из имеющейся на данный момент информации, задача такова: показать людям, что прививка – самое разумное решение в сложившейся ситуации. Поэтому составление списка послов из звезд, известных своим здравомыслием, кажется весьма рациональным», — цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинироваться от коронавирусной инфекции лучше всем жителям России.