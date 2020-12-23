Названы причины возникновения помех во время телефонного разговора

Москва, 23 декабря. Возникновение помех и эхо во время телефонного разговора чаще всего вызвано некорректной работой телефона или явлением под названием «коммутация пакетов».

Пользователи могут наблюдать коммутацию пакетов во время звонков по интернету через мессенджеры, когда звук распределяется по цифровым пакетам и отправляется через сеть. Такой сложный путь нередко приводит к сбоям звучания и связи, сообщил партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов в беседе с агентством «Прайм».

Эхо может возникать по разным причинам, поэтому нужно определить, какой канал связи используется. Чаще всего это обычная сотовая связь и каналы связи по протоколам IP. В этом случае виновата вышедшая из строя функция шумоподавления, которая вместо того, чтобы заглушать посторонние звуки начинает их интенсивно добавлять к разговору.

«То же самое происходит при попытке записать разговор той же трубкой. Чтобы проверить свое устройство на предмет сбоя, можно заглушить динамик и попросить собеседника послушать, осталось ли эхо в звуковом канале», — советует Мясоедов.

Ранее ФАН сообщил, что скоро на смартфонах российских пользователей по умолчанию будет устанавливаться сервис с бесплатными приложениями от отечественных разработчиков. Приобрести гаджет с установленным агрегатором можно будет в 2021 году.