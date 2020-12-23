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Депутат заявил о готовности Украины к легализации медицинской марихуаны

Депутат заявил о готовности Украины к легализации медицинской марихуаны

Киев, 23 декабря. Депутаты Верховной рады Украины приготовились ко снятию запрета на торговлю медицинскими препаратами из каннабиса.

Чтобы разрешить продажу по рецепту медицинских наркотических препаратов достаточно лишь постановления правительства. Принимать закон нужно только в случае выращивания и производства внутри страны, рассказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия 22 декабря на брифинге.

«Мы не говорим о выращивании в Украине и так далее. И мы решили, что можем без законопроекта, а актами кабмина, фактически, решить этот вопрос. Так называемый «красный рецепт», — сказал Арахамия.

Красный рецепт — это продажа опиатов для онкологических больных. Сейчас предложение заключается в расширении списка лекарств с включением в него препаратов из каннабиса. Такой эксперимент продлится три-четыре месяца, после чего будет принят в парламенте законопроект о полной локализации и продаже препаратов.

Ранее комиссия ООН исключила марихуану из списка наиболее опасных наркотиков. Предложение вывести марихуану из Списка IV Единой конвенции ранее поступило от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Употребление каннабиса в медицинских целях разрешено более чем 30 американских штатах, а также в некоторых странах ЕС.

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