Врач рассказала, стоит ли дарить детям подарки в виде конфет и шоколадных наборов

Москва, 23 декабря. Врач оценила риски отравления шоколадными конфетами. Детям часто дарят конфеты и шоколадные наборы на Новый год. Но многим родителям кажется, что ребенок может отравиться таким подарком. Врач иммунолог-аллерголог Анна Шуляева объяснила, насколько безопасен шоколад, входящий в состав праздничного набора, передают «Аргументы и Факты».

«Тут вопрос довольно сложный. Ведь у шоколада срок годности фактически очень-очень долгий, то есть это значит, что в течение длительного времени с ним ничего не происходит. Причем иногда производители указывают срок годности в год, но даже в течение нескольких лет с шоколадом вряд ли что-то будет», — заявила Шуляева.

Шоколадом можно отравиться только в том случае, если он неправильно хранился и на нем завелось большое количество бактерий, среди которых стафилококки, стрептококки, сальмонеллы, кишечные палочки и другие. Но риск повышается, если в конфетах есть начинка. Однако ее все равно не так много, чтобы ребенок сильно отравился.

Ранее россияне рассказали, какие подарки они ждут на Новый год. Из всего числа опрошенных только 9% хотели бы получить в качестве новогоднего подарка конфеты, алкогольные напитки и различные деликатесы.