Медработников поддержат за работу в условиях COVID-19 на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 23 декабря. Меры поддержки работающих в условиях COVID-19 медицинских работников и волонтеров примут в Камчатском крае. Проект соответствующей программы рассмотрели в краевом Заксобрании.

Программа предусматривает страхование медработников при исполнении трудовых обязанностей, бесплатное двухразовое горячее питание и психологическое сопровождение. Кроме того, работающим в условиях COVID-19 медицинским работникам планируют выдавать социальные карты на скидку в торговых точках и «туристические ваучеры» для семейного отдыха на базах Камчатского края.

«По каждой из этих мер требуется детальная проработка, включая финансовое обоснование. Минфин и министерство здравоохранения Камчатского края представят свои выводы по данному вопросу на заседании рабочей группы в январе 2021 года», — отметила председатель комитета по социальной политике Заксобрания Камчатского края Татьяна Ткаченко.

По ее словам, дополнительные меры соцподдержки медперсонала и врачей в регионе планируют ввести с февраля 2021 года.

Ранее бороться с коронавирусом на Камчатку прибыли врачи-реаниматологи, сестры-анестезисты и медицинские сестры из Уфимского государственного университета. Специализация медицинских сотрудников связана с помощью больным, которые находятся на стационарном лечении.