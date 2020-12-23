Опрос выявил ожидания россиян по поводу курса рубля в 2021 году

Москва, 23 декабря. Большая часть жителей России надеется, что в наступающем году курс рубля укрепится в текущем состоянии в диапазоне 70-80 рублей за доллар.

Почти треть россиян, а именно 28%, рассчитывают на падение национальной валюты ниже 80 рублей за доллар, сообщает РИА Новости на основе исследования банка «Открытие». Каждый пятый респондент предположил, что 2021 год принесет рублю укрепление до 65-70 рублей за доллар.

ЦБ составил прогноз, согласно которому к концу грядущего года инфляция составит 3,5-4%. Половина опрошенных уверены в прогнозе Банка России и ожидает инфляции в рамках 4%, а вторая половина настроена пессимистически и ожидает повышения цен на 5% и выше.

Ослабление рубля началось накануне, когда мировые биржи резко ушли в красную зону из-за новостей о новой мутации коронавируса в Великобритании и ограничении транспортного сообщения с этой страной. Аналитики в беседе с ФАН пояснили, почему падает рубль и чего ждать от отечественной валюты до конца года.