Администрация города Томска: Празднику быть

Томск, 23 декабря. В Томске начали работать праздничные ярмарки, ледовые городки и горки, а также зажглась новогодняя иллюминация на основных магистралях, об этом сообщает мэрия города.

«Никакие вирусы, пандемия и ограничения праздникам не помеха. Это уже доказали в Томске. И хотя все мероприятия этого года будут проходить в особом режиме, ясно одно — новогоднего настроения у нас никто не отнимет», — заявили в администрации города.

В мэрии отметили, что сотрудники полиции и частных охранных предприятий будут патрулировать зимние площадки для обеспечения общественного порядка. На крупных территориях есть видеонаблюдение, что в случае необходимости позволит своевременно принять меры к разрешению спорных ситуаций.

Корреспондент ФАН в воскресенье 20 декабря прогулялся по площади Новособорная, где установлена главная елка города. Видно, что горожане не стали дожидаться новогодних праздников и отправились уже сейчас кататься с красивых горок, окруженных ледяными скульптурами. Также на площади открыт каток, на котором весело катаются взрослые и дети. Отметим, что в эти выходные сотрудники полиции следили за общественным порядком.

Ранее ФАН сообщал, что в связи с эпидемиологической ситуацией маленьких жителей Томской области Дед Мороз поздравит на улице или онлайн.