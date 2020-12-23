Названа дата начала укладки СП-2 в экономической зоне Дании

Копенгаген, 23 декабря. Трубоукладочное судно «Фортуна» с 15 января приступит к укладке газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании, сообщили в Датском морском управлении.

Начать укладку труб российского газопровода с этой даты планируют сразу по двум параллельным веткам. Помогать трубоукладчику будут корабли Морской спасательной службы России «Балтийский исследователь» и «Мурман» и другие суда обеспечения.

В зоне проведения работ на 200 метров в сторону от прокладки труб будет создана временная запрещенная зона, в которой нельзя будет проводить работы на морском дне. Также среди запрещенных видов деятельности названы ныряние, рыбная ловля, несанкционированное плавание и постановка на якорь, сообщает РБК.

Проект СП-2 предполагает прокладку двух ниток газопровода от побережья России до Германии. Он также пройдет по исключительным или территориальным экономическим зонам Дании, Швеции и Финляндии. Общая мощность трубопровода составит 55 миллиардов кубометров в год.

Строительство «Северного потока — 2» было прервано год назад из-за санкций США. Тогда швейцарский подрядчик Allseas был вынужден отказаться от участия в проекте. В результате российская сторона начала искать новые возможности для завершения работ.

Судно снабжения «Фортуна» в декабре начало укладку труб недостроенного участка СП-2 в территориальных водах Германии. По мнению директора группы по природным ресурсам и сырью Fitch Дмитрия Маринченко, завершение строительства «Северного потока — 2» является вопросом нескольких месяцев. Сроки завершения проекта зависят от логистики, технических возможностей трубоукладчиков и погодных условий, уточнил эксперт.