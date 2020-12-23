Россиян предупредили о способах кражи данных с помощью SIM-карты

Москва, 23 декабря. Многие сервисы используют смс-сообщения в рамках двухфакторной аутентификации. В случае утери SIM-карты мошенники таким способом могут получить все данные «жертвы».

Злоумышленнику не составит труда обойти защиту на SIM-карте в виде пин-кода. Тогда он получит доступ ко всем смс-сообщениям и сможет входить в аккаунты «жертвы», например, в мобильном приложении банка, пояснил эксперт Павел Мясоедов агентству «Прайм».

Еще одним способом обмана является подмена карты.

«Злоумышленник звонит оператору и, представившись владельцем, заявляет об утере SIM-карты и отвечает на контрольные вопросы», — объяснил эксперт.

Найти ответы можно в социальных сетях «жертвы». Чтобы избежать подобной ситуации, нужно соблюдать цифровую гигиену и не сообщать личные данные широкому кругу людей.

Эксперт ранее рассказал, как базы данных абонентов сотовой связи могут попасть в руки к злоумышленникам.