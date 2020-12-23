Биолог назвала причины появления новых штаммов коронавируса

Вашингтон, 23 декабря. Появление новых штаммов вируса ускоряет применение подавляющих его размножение препаратов, сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Биолог уточнила, что эволюционировать вирусу быстрее помогают методы лечения COVID-19.

«Например, мы применяем коалесцентную плазму, в которой находится большое количество специфических антител. Они убивают вирус. В организме человека, который болеет давно и тяжело, часто существует больше, чем одна разновидность вируса SARS-CoV-2. Плазма уберет те вирусы, которые связываются с антителами, и оставит остальные. Произойдет направленная эволюция вируса», — цитирует биолога РИА Новости.

Эксперт считает, что применение нарушающих работу вирусной полимеразы веществ усугубит появление новых штаммов. Например, известный в России как «Коронавир» и «Арепливир» фавипиравир или применяемый в Британии «Ремседевир» способствуют получению мутировавших вариантов вируса. В массе своей они нежизнеспособны, но некоторые могут оказаться перспективными для вирусной эволюции.

«Потом добавим конвалесцентую сыворотку, хиляков и стандартные неповрежденные вирусы выбьем, а перспективные мутанты останутся и «пойдут в мир», — предупредила биолог.

Баранова объяснила, что лечение способствует появлению мутировавших вирусов быстрее, чем это происходит в природе.

Ранее американские исследователи из университета Нью-Йорка обнаружили слабое место коронавирусной инфекции. Выяснилось, что коронавирус практически не способен размножаться без особого трансмембранного белка 41В.