Боевики провели 35 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации в Сирии

Дамаск, 23 декабря. Боевики провели 35 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации за прошедшие сутки, заявил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР), контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Обстрелы велись со стороны позиций запрещенной на территории РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1. В провинции Идлиб зафиксировано 24 обстрела, в Латакии — восемь, в Алеппо — два и в Хаме — один обстрел. Обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки не зарегистрировано.

Подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в районе Манбидж провинции Алеппо, а также в провинциях Ракка и Хасака. Армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Квайрес до Айн-Исса и обратно.

Ранее ФАН сообщил, что боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ) арестовали группу местных жителей в городе Маарет Мысрин в сирийской провинции Идлиб. Предположительно, усиленные меры безопасности связаны с обнаружением взрывного устройства на мотоцикле, которое могло быть установлено одним из членов «спящих ячеек» террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в Идлибе.

1 Организация запрещена на территории РФ.