Вице-премьеру Украины ответили на заявление о подаче воды в Крым

Симферополь, 23 декабря. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец ответил на заявление украинского чиновника о возобновлении подачи воды по Северо-Крымскому каналу.

Вице-премьер и министр Украины по делам «временно оккупированных территорий» Алексей Резников заявил, что до «деоккупации» полуострова не может идти и речи о том, чтобы снять водную блокаду. Киев готов пойти на уступки только в случае, если ООН или Международный комитет Красного Креста объявит гуманитарную катастрофу на полуострове. При таком исходе Украина под контролем гумконвоя отправит в Крым «цистерны с водой», заключил Резников.

«Какие конвои и цистерны? Украинское правительство продолжает заниматься единственным делом, которое у них хорошо получается — генерировать бесконечные поводы для шуток над собой. Все это выглядит смешно. Самая нищая страна в Европе пусть себе хоть поможет», — цитирует Чегринца РИА Новости.

На своей территории Россия способна решить любые проблемы самостоятельно, подчеркнул он.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что строительство опреснительной установки на полуострове стартует в январе следующего года. Практические работы, по словам Аксенова, начнутся с 1 января. Строительство опреснительной установки может занять от 14 до 15 месяцев.