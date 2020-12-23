Супруга экс-губернатора Полтавченко умерла от COVID-19 в Петербурге

Москва, 23 декабря. Депутат Государственной Думы Игорь Борисович Дивинский подтвердил ФАН смерть Екатерины Полтавченко — супруги предыдущего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. По предварительным данным, она скончалась от последствий COVID-19. Ранее стало известно о неподтвержденной информации о кончине Екатерины Леонидовны. Ей было 67 лет.

«Выразил соболезнования и поддержку Георгию Сергеевичу», — поделился с корреспондентом Федерального агентства новостей депутат.

Игорь Дивинский был вице-губернатором северной столицы, когда городом руководил Георгий Полтавченко.

Екатерина Полтавченко окончила Институт культуры по специальности библиотекаря-переводчика. Позже она дополнительно получила образование искусствоведа. В 1985 году у супругов родился сын Алексей, который сейчас является учредителем нескольких бизнес-компаний.

Напомним, Георгий Полтавченко занимал пост губернатора Петербурга с 22 августа 2011 года по 2018 год. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил ему возглавить совет директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК). После Полтавченко главой города на Неве стал бывший полпред президента в СЗФО Александр Беглов.