Корреспондент ФАН в качестве эксперимента «позвонил» блогеру Навальному

Санкт-Петербург, 23 декабря. Корреспондент ФАН провел эксперимент по мотивам видео известного блогера Алексея Навального со звонком якобы пытавшемуся отравить его сотруднику ФСБ.

Корреспондент своими силами, без участия саунд-продюсера и без видеографики, записал видео, в котором задает по телефону вопросы, и получает произнесенные похожим на голос Навального ответы. В частности, блогеру предлагают рассказать «свою версию событий с отравлением».

В ответ на вопрос, о роли сотрудников ФСБ голос в трубке дает неожиданный ответ.

«Да, сотрудники ФСБ были, но они просто следили за мной. Раз остался жив, то не убивали», — раздается из телефона.

На просьбу прокомментировать запись блогера с телефонным разговором с якобы сотрудником ФСБ, собеседник отвечает, что «это полное вранье», которое «даже обсуждать не стоит». На вопрос о том, понимает ли он, что врать людям плохо, голос в трубке отвечает, что «если очень хочется, то можно».

По оценкам профессионалов, тот самый «звонок» Навального сотруднику ФСБ был срежиссирован, возможно, более тщательно, но не может пользоваться большим доверием, считает корреспондент ФАН.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ФСБ работает эффективно, и «расследования» по инциденту с Алексеем Навальным не способны ее дискредитировать. В ФСБ подчеркнули, что заявления Навального являются провокацией, осуществить которую без поддержки западных спецслужб было невозможно.