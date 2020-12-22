Звезда «Карнавала» Ирина Муравьева лечится от COVID-19 дома

Москва, 22 декабря. Актриса Малого театра, народная артистка РФ Ирина Муравьева переносит заболевание коронавирусом в легкой форме и находится дома.

Ранее СМИ сообщили, что Муравьева заболела COVID-19. Ряд изданий утверждал, что артистка якобы госпитализирована в состоянии средней тяжести, у нее развилась пневмония. В больнице Муравьеву поместили не в реанимацию, а в обычную палату, говорилось в сообщениях.

ФАН выяснил, что актриса получила положительный результат теста на коронавирус еще на прошлой неделе. По словам источника ФАН, артистка не была госпитализирована, Муравьева переносит заболевание в легкой форме и остается дома.

Ирина Муравьева — народная артистка РФ, советская и российская актриса театра и кино. Одной из ее первых больших работ в кино была роль Сюзанны в детективе «Чисто английское убийство» режиссера Самсона Самсонова.

Известность актрисе принесла картина Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», в которой Муравьева исполнила роль авантюристки Людмилы. За эту работу актриса была удостоена государственной премии СССР. Другой яркой ролью Муравьевой стала мечтающая стать артисткой провинциалка Нина Соломатина в картине Татьяны Лиозновой «Карнавал».

В 1977-1991 гг. актриса выступала на сцене Московского театра имени Моссовета, с 1993 года по настоящее время служит в государственном академическом Малом театре в Москве.

Коронавирусом уже успели переболеть многие звезды кино, театра и шоу-бизнеса. В первую волну пандемии COVID-19 заразился певец Лев Лещенко. Артист долгое время провел в больнице в Коммунарке. Коронавирусом переболели Надежда Бабкина, Гоша Куценко, Дарья Мельникова, Кристина Асмус, Олег Газманов, Анна Нетребко и многие другие.