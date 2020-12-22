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Украинский борщ стал «самым известным русским блюдом» по версии Michelin

Украинский борщ стал «самым известным русским блюдом» по версии Michelin

Москва, 22 декабря. Кулинарный гид Michelin завершил споры на тему принадлежности борща и назвал его «самым известным русским блюдом».

Самый известный и влиятельный во всем мире рейтинг ресторанов Michelin нанес украинцам серьезный удар. Представители издания побывали в Москве и посетили несколько заведений. Основной целью была дегустация «знаменитого русского борща». Эксперты остались довольны и отметили, что поварское искусство в России развивается. Особенно они отметили борщ, который впечатлил их «неповторимым вкусом овощей и ароматных трав».

Тем временем на Украине узнали о высказываниях гида Michelin. Для них происхождение блюда стало весьма наболевшей темой. В Сети уже появилась масса негативных комментариев на заявления издания.

«Борщ всегда был традиционным украинским блюдом! Строганина — может и российское блюдо, но точно, не борщ!» — написала жительница Тернополя.

«То, о чем сейчас спорят от безделья даже министры, всегда в ресторанах и в столовых еще в Советском Союзе называлось «украинский борщ». Я впервые пробовал настоящий украинский борщ еще школьником в Москве», — написал житель Киева.

Россияне обрадовались тому, что спор в кулинарном вопросе решен. Один из пользователей написал: «Борщ наш».

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что украинские министры примут участие в онлайн-баттле по приготовлению борща. Сражение пройдет в рамках кампании за включение супа в список культурного наследия ЮНЕСКО.

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