Москва, 22 декабря. Кулинарный гид Michelin завершил споры на тему принадлежности борща и назвал его «самым известным русским блюдом».

Самый известный и влиятельный во всем мире рейтинг ресторанов Michelin нанес украинцам серьезный удар. Представители издания побывали в Москве и посетили несколько заведений. Основной целью была дегустация «знаменитого русского борща». Эксперты остались довольны и отметили, что поварское искусство в России развивается. Особенно они отметили борщ, который впечатлил их «неповторимым вкусом овощей и ароматных трав».

Тем временем на Украине узнали о высказываниях гида Michelin. Для них происхождение блюда стало весьма наболевшей темой. В Сети уже появилась масса негативных комментариев на заявления издания.

«Борщ всегда был традиционным украинским блюдом! Строганина — может и российское блюдо, но точно, не борщ!» — написала жительница Тернополя. «То, о чем сейчас спорят от безделья даже министры, всегда в ресторанах и в столовых еще в Советском Союзе называлось «украинский борщ». Я впервые пробовал настоящий украинский борщ еще школьником в Москве», — написал житель Киева.

Россияне обрадовались тому, что спор в кулинарном вопросе решен. Один из пользователей написал: «Борщ наш».

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что украинские министры примут участие в онлайн-баттле по приготовлению борща. Сражение пройдет в рамках кампании за включение супа в список культурного наследия ЮНЕСКО.