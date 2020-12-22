Выбывшие участники оценят прокат Елены Исинбаевой в шоу «Ледниковый период»

Москва, 22 декабря. В субботу 26 декабря на Первом канале покажут финальный выпуск рейтингового телевизионного шоу «Ледниковый период», где свои специальные номера представят Алина Загитова и Елена Исинбаева.

Самое интересное для телезрителя то, что в этом выпуске на месте жюри будут выбывшие из проекта участники, которые должны объективно выставлять оценки. Уже известно, что судьями будут — Надежда Михалкова, Ольга Бузова, Евгений Пронин, Дмитрий Сычев и Ирина Пегова.

Фигуристка и ведущая седьмого сезона шоу «Ледниковый период» Алина Загитова выступит с показательным сольным номером в финале проекта. Спортсменка Елена Исинбаева выступит в паре с продюсером шоу Ильей Авербухом. Неизвестно какие баллы получат последние, ведь ранее в передачах Елена Исинбаева занижала оценки участникам, что приводило к небольшим конфликтным ситуациям на съемках шоу. Тогда критерии оценивания не мог понять и сам продюсер шоу Илья Авербух.

Также свои номера представят финалисты шоу — Оксана Домнина и Вольф Черни, Мария Луговая и Повилас Ванагас, Мария Петрова и Дмитрий Сычев, Ольга Кузьмина и Александр Энберт, Регина Тодоренко и Роман Костомаров.

Ранее ФАН сообщал о высказывании Елены Исинбаевы насчет проката Ольги Бузовой и Дмитрия Соловьева в субботнем выпуске от 19 декабря.