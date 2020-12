Ученые сообщили об угрозе распространения нового эболавируса

Вашингтон, 22 декабря. Ученые Национального института здравоохранения обнаружили у свиней, инфицированных эболавирусом Рестона (RESTV), острое респираторное заболевание.

Заболевшие поросята активно заражали друг друга. Пока что вирус передается только между скотом и является патогенным организмом, неопасным для человеческого вида. Однако вирусы имеют свойство мутировать. Такая мутация может повлечь за собой распространение на человека, заявили специалисты в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые понаблюдали за свиньями и обнаружили, что вирус плохо поддается лечению и приводит к тяжелому состоянию у «пациентов». Особенность RESTV, которая вызывает опасения у экспертов — вирус имеет свойство находить себе носителя, благодаря чему потом следует полномасштабное распространение.

Коронавирус тоже находится в постоянной динамике. Недавно ФАН сообщил о количестве штаммов в России по данным Роспотребнадзора. Ученые выявили 1424 мутации коронавирусной инфекции. Однако беспокоиться не о чем, поскольку ни один из них не влияет на свойства заболевания.