В Сети сообщили о смерти от COVID-19 жены экс-губернатора Петербурга Полтавченко

Санкт-Петербург, 22 декабря. Ряд Telegram-каналов сообщил о смерти супруги предыдущего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко — Екатерины Полтавченко. По неподтвержденной пока информации она скончалась в одной из больниц.

Предварительная причина — осложнения на фоне коронавируса. Екатерине Леонидовне было 67 лет.

Екатерина Полтавченко окончила Институт культуры по специальности библиотекаря-переводчика. Позже она дополнительно получила образование искусствоведа. В 1985 году у супругов родился сын Алексей, который сейчас является учредителем нескольких бизнес-компаний.

Напомним, Георгий Полтавченко занимал пост губернатора Петербурга с 22 августа 2011 года по 2018 год. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил ему возглавить совет директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК). После Полтавченко главой города на Неве стал бывший полпред президента в СЗФО Александр Беглов.