Самыми топовыми запросами в Яндексе за 2020 год стали пандемия, протесты и войны

Яндекс представил своим пользователям инфографику поисковых запросов за весь 2020 год. Статистика предоставлена развернутой по времени, поэтому на ней легко можно увидеть, насколько горяча и актуальна та или иная тема едва ли не по каждому дню в этом нелегком году.

Лидер списка немного предсказуем — пандемия коронавируса захватил первое место информационной повестки примерно с середины января и не отпускает его до сих пор. Однако в самые первые дни года «топом» были лесные пожары в Австралии и убийство иранского генерала Касема Сулеймани американским дроном — тогда человечество всерьез опасалось начала Третьей мировой войны.

Чуть позже выяснилось, что вместо глобального конфликта миру предстоит пережить эпидемию смертельно опасной болезни — и уже начиная с февраля «битва» поисковых запросов Яндекса велась только за второе место.

2020-й в поиске Яндекса за 90 секунд: показываем, как менялся список событий, которые были в центре внимания. pic.twitter.com/u3zM1u4D1c — Яндекс (@yandex) December 22, 2020

Большой резонанс среди пользователей Сети вызвала бурная смена правительства России, когда Кабинет министров вместо Дмитрия Медведева возглавил Михаил Мишустин. Затем очень долгое время «с места на место» перескакивали новости о внесении поправок в Конституции. Максимально большого значения «хайп» вокруг поправок достиг непосредственно перед голосованием по их принятию в начале июля — а затем резко сошел на нет.

На фоне катастрофического падения цен на нефть в новостных запросах прогремела тема сделки с ОПЕК — а затем неожиданно появились слухи о смерти Ким Чен Ына. Большой резонанс также вызвали целый ряд происшествий: например, гибель людей на так называемой «вечеринке с сухим льдом» по «хайповости» вплотную приблизилась к пандемии коронавируса, но лишь на очень короткое время. Куда дольше держались в топе новости о смертельном ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов. Впоследствии судебный процесс над известным актером превратился в настоящее шоу, растянувшееся на несколько месяцев.

Летом в запросах Яндекса шло настоящее соревнование между новостями о протестах: в США, где гремело движение в защиту черного населения страны BLM, в Хабаровске, где долгое время не прекращались митинги в защиту местного губернатора Фургала, и в Белоруссии, сумевшей по популярности в начале августа даже ненадолго обогнать коронавирус.

Затем в топ вышли новости о разгоревшемся конфликте в Нагорном Карабахе, а сразу после них — предвыборная гонка за президентское кресло в США. Замыкает список лидеров скандал с капитаном российской сборной по футболу Артемом Дзюбой, чью интимное видео с самоудовлетворением стало достоянием широкой общественности — на некоторое время новости о горячем молодом мужчине затмили борьбу двух старых американских политиканов на том конце света.

К сожалению, большая часть декабря не была отображена в подвижной инфографике Яндекса — а жаль, ведь 2020 год наверняка приберег нам новогодний сюрприз под самое свое окончание.