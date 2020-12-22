Полиция на Украине будет охранять врачей скорой помощи

Киев, 22 декабря. Законопроект, который предусматривает сопровождение бригад скорой сотрудниками Национальной полиции, подготовили в Минздраве Украины.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что такой документ был разработан из-за недавнего нападения на сотрудников неотложки. Тогда неизвестный мужчина, вызвавший врачей, избил двух женщин-медиков, которых потом госпитализировали с травмами.

Нападавшим оказался 23-летний житель города Александрия, Кировоградской области. По данному преступлению открыто уголовное производство.

«МОЗ разработало изменения в соответствующие законы, которые сейчас проходят согласования с членами правительства. Они предусматривают в случае необходимости и по вызову медработников сопровождение их Национальной полицией — для осуществления вызова и своей работы», — сообщил Степанов.

Глава министерства также отметил, что медработникам необходимо предоставить статус, который есть у журналистов или других служащих. По его мнению, нападение на врачей должно строго наказываться.

ФАН ранее сообщал, что на Украине уже выявлен первый случай заражения новым штаммом COVID-19. Заболевших выявили в Закарпатье. Один из них недавно ездил в Чехию на заработки. В европейской стране ему сделали тест, подтвердивший наличие мутировавшего вируса в организме пациента.