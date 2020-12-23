Михаил Ефремов начал ознакомление с кассационной жалобой

Белгород, 23 декабря. Актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание в Исправительной колонии №4 Белгородской области, навестили адвокаты по очереди. По словам одного из них — Андрея Алешкина, — Михаилу Олеговичу была передана кассационная жалоба, которую подготовили защитники. Ефремов начал ознакомление с ней, передавать в суд кассационную жалобу можно будет только после того, как ее утвердит сам Ефремов.

«На данный момент кассационная жалоба не утверждена Михаилом Олеговичем, — рассказал ФАН Андрей Алешкин. — Поэтому говорить, на чем мы будем основываться в кассационном суде при прошении отмены приговора и возвращении дела на пересмотр, рано. Мы можем раскрыть детали, только если этого захочет Ефремов».

По данным ФАН от источника близкого к семье, речь идет о том, что у Сергея Захарова при проведении судебно-криминалистической экспертизы было обнаружено новообразование в головном мозге. Но никто не проводил исследования по поводу того, как оно влияло на способность водителя быстро оценить дорожные условия.

«Сейчас Михаил Олегович знакомится с кассационной жалобой, — говорит и второй адвокат актера Петр Хархорин. — Я был у него две недели назад, держится он хорошо. Михаил Олегович вообще очень сильный человек. Выглядит тоже хорошо, сейчас он ведет абсолютно здоровый образ жизни. Саму кассацию планируем подавать либо в конце этого года, либо вначале следующего».

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в мировом участке в Хамовниках продолжаются суды с Михаилом Ефремовым по поводу неуплаты налогов и административных нарушений, совершенных до ДТП. Актер не доплатил налог на сумму 117 650,07 рубля вначале из-за самоизоляции на пандемии, а затем из-за домашнего ареста за смертельное ДТП. Ефремов является владельцем недвижимости заграницей, квартиры в Плотниковом переулке Москвы и ½ квартиры, доставшейся в наследство ему от отца. Вторая часть принадлежит его сестре Анастасии. Также у актера есть банковская ячейка, где хранятся его основные сбережения.

Вечером 8 июня внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. В отношении актера возбудили уголовное дело. Суд 8 сентября приговорил актера к восьми годам колонии общего режима.