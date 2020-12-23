Экономист назвал главную проблему пенсионной системы России

Первый зампред Центробанка РФ Сергей Швецов сообщил о «демонтаже» института накопительных пенсий в России в течение трех лет. Альтернативой накопительной системе может стать проект третьего вида индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Экономист Александр Сафонов рассказал ФАН, с чем связана главная проблема накопительной пенсионной системы в России.

Как отметили в ЦБ РФ, в настоящий момент нет дискуссии относительно разморозки накопительной части пенсии, поскольку заморозку продлили на три года.

«Я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве. Институт — я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан», — заявил Швецов.

Представитель ЦБ РФ отметил, что средства на счетах россиян никуда не денутся, но новые деньги по этому «каналу» не пойдут. В качестве альтернативы накопительной пенсии ЦБ РФ предлагает проект третьего типа ИИС.

Экономист Александр Сафонов обратил внимание, что накопительное пенсионное страхование существует везде в мире, оно должно быть и в России. Однако главный вопрос не в существовании государственных пенсионных или инвестиционных фондов.

«Проблема накопительной системы связана с низким заработком. Как бы мы ни меняли формат управления деньгами, в первую очередь, у граждан должны быть деньги, которые они готовы инвестировать в свое пенсионное будущее», — заявил эксперт.

Сафонов также обратил внимание, что большинство граждан не так хорошо финансово подкованы. Когда есть банк или негосударственный пенсионный фонд, который управляет деньгами, то граждане воспринимают это как распределенную ответственность: они вручают деньги профессионалам, которые несут ответственность. Государство обеспечивает сохранность денег через общенациональную систему страхования (ОСВ). Это более понятная и привычная схема, подчеркнул он.

Кроме того, экономист указал на проблему стимулирования развития корпоративных пенсий. Сафонов отметил, что это элемент социального пакета, обеспечивающего лояльность нахождения на рабочем месте.

«Ликвидация негосударственных пенсионных фондов приведет к тому, что многие граждане не будут никуда ничего инвестировать, а будут тратить деньги на текущее потребление. Те граждане, которые участвуют в сохранении своих денег, финансово подкованы, они давно используют различные инструменты – брокерские компании», — добавил экономист.

Кроме того, Сафонов предупредил о репутационных издержках ликвидации накопительной пенсии, поскольку в массовом сознании сложилось, что накопительная часть — это элемент, связанный с пенсионной системой.

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