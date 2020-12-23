Калашников: Россия не слезла с нефтяной иглы, но и не села на другие

Почему Россия не может избавиться от нефтегазовой зависимости, рассказал первый заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Энергетика и торговля углеводородами – совершенно разные вещи. Сегодня углеводороды, то есть газ, нефть, уголь, дают России более 40% всей прибыли. Это то, что называется нефтяной иглой. Поэтому, мы не слезли с нефтяной иглы, впрочем, как и не сели на другие иглы», — заявил Сергей Калашников.

Наряду с этим, чиновник привел в пример успех Объединенных Арабских Эмиратов.

«Если бог дал нам ресурсы, то грех ими не воспользоваться. Вопрос в другом – куда идут деньги, получаемые от данных ресурсов? Например, у нас есть модель ОАЭ. Они все деньги, получаемые от нефти, направляли на развитие логистики и финансовой инфраструктуры. Эти деньги были вложены в создание условий жизни для своего населения – повышение его образования и так далее. Поэтому сейчас ОАЭ являются одним из мировых финансовых центров. Отмечу, что ОАЭ – страна с маленькой численностью населения, но с мощным экономическим потенциалом», — сообщил специалист.

Сергей Калашников подчеркнул, что Россия не направляла собственные нефтересурсы на «подобные богоугодные дела».

«Когда говорят о том, что Россия сидит на нефтяной игле – это означает, что страна с этой иглы кормится и не развивается», — объяснил эксперт.

Отметим, по данным Минфина, в разные годы доля нефтегазовых доходов в бюджете России, варьировалась от 36 до 51%. Минфин прогнозировал ее сокращение в ближайшие годы. Однако согласно действующему трехлетнему закону о бюджете, даже к концу 2022 года на нефтегазовые доходы будет приходиться больше трети поступлений в государственную казну.