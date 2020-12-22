Маленьких жителей Томской области Дед Мороз поздравит на улице или онлайн

Томск, 22 декабря. Управление Роспотребнадзора по Томской области не рекомендует жителям региона приглашать домой на новогодние праздники аниматоров. Однако, организаторы детских праздников нашли способ, как безопасно поздравить детей.

В новогоднюю ночь многие родители приглашают домой аниматоров, чтобы доставить свои маленьким детям незабываемые впечатления о празднике. Однако, сотрудники Роспотребнадзора призывают родителей отказаться от этой идеи в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. В регионе каждый день фиксируется около 200 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«Официальных ограничений на заказ Деда Мороза на дом из-за распространения болезни пока нет, да и невозможно отследить спонтанный рынок предоставления подобных услуг, поэтому каждый самостоятельно несет ответственность за здоровье своих детей и близких», — заявили в региональном Роспотребнадзоре.

Агентства по организации вечеринок нашли выход из сложной ситуации и предлагают клиентам новые услуги — онлайн поздравление от Деда Мороза или праздник на свежем воздухе.

«Прогуливаясь на свежем воздухе, ребята случайно встретят Дедушку Мороза и Снегурочку! Сказочные герои будут в нарядных шубах, с праздничным настроением и целым калейдоскопом игр! В конце ребятню ждет вручение подарков!» — сказано в одном из объявлений.

Так как мероприятия на свежем воздухе проводятся для группы детей, то цена заметно ниже, чем индивидуальное поздравление с приездом домой — всего 700 рублей. Отмечается, что подарок родители должны заранее подписать и отдать вместе с письмом организаторам.

Для родителей, которые готовы сами поздравить своих детей, агентства по организации праздников предоставляют костюмы в аренду, цена также стартует от 700 рублей.

Главное стоит помнить, что все мероприятия необходимо проводить без массового скопления людей и с соблюдением социальной дистанции. Ранее ФАН сообщал о рекомендациях медиков по посещению ТЦ в новогодние праздники.