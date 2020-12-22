Алесей Плотников: Украину прогнали из Европы взашей

Санкт-Петербург, 22 декабря. Народный депутат Верховной рады Украины V и VI созывов, профессор Алексей Плотников рассказал в эфире медиацентра «Патриот», как надежды украинцев на евроассоциацию обернулись для них глубоким разочарованием.

«Евроассоциация не оправдала те надежды, которые возлагались на соглашение об ассоциации и властью Порошенко, и властью Зеленского. В принципе, это не дает Украине каких-то позитивных выгод. Если посмотреть на квоты, которые предоставляются украинским товарам, то эти годовые квоты выбираются в первую неделю января. Дальше все остается так же как было до ассоциации: все закрыто, экспорт из Украины в Европу квотируется и т. д.», — заявил Алексей Плотников в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Экономика России. Перспективы роста».

По словам экономиста, украинцы рассчитывали, что в страну пойдут инвестиции, а украинская продукция пойдет на европейский рынок. Население Украины грезило о высоких европейских зарплатах, о европейской справедливости и правосудии, что высококвалифицированные украинцы смогут легко находить работу в Европе.

«То есть был определенный романтизм по поводу того, что даст Украине евроассоциация, но вышло иначе», — отметил Алексей Плотников.

Ощутимого прорыва не произошло, говорит спикер.