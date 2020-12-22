Аксаков рассказал, как достичь пенсии в размере 30 тысяч рублей

В ходе финансового исследования выяснилось, что большинство россиян хотели бы получать пенсию в размере 30-45 тысяч рублей. Как достичь желаемого размера пенсии, рассказал председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Напомним, средняя пенсия в России составляет 14 924 рубля.

«Пенсию в 30 тысяч рублей реально достичь, если будем наращивать наш экономический потенциал — увеличивать объемы производства товаров и услуг, обеспечивать рост производительности труда», — заявил Анатолий Аксаков.

При этом политик подчеркнул, для достижения данной цели необходимо уметь «очень эффективно тратить деньги».

«Богатый не тот, кто много зарабатывает, богатый тот, кто эффективно тратит. У нас многие ресурсы замораживаются в незавершенном строительстве или производстве. Здесь очень жесткой рукой наводится порядок. Финансирование федерального бюджета не будет осуществляться, если нет проектной документации. К сожалению, раньше это была распространенная проблема, которая возникала из-за отсутствия соответствующей экспертизы», — объяснил парламентарий.

По мнению эксперта, федеральная социальная доплата и экспертиза должны быть более грамотными, профессиональными и глубокими.

«Здесь мы надеемся на цифровизацию, потому что зачастую подготовленные, утвержденные и уже финансируемые проекты оказываются несовершенными. Они не дают тот результат, на который все рассчитывали, а иногда даже создают проблемы. Поэтому, в данном вопросе должна быть комплексная работа по повышению использования государственного рубля. Для этого нам необходимо системно работать, засучив рукава, над национальными проектами, проектами инфраструктуры, а также над наведением порядка в своем хозяйстве», — отметил Анатолий Аксаков.

Отметим, пенсию не ниже 45 тысяч рублей, соответствующую средней зарплате по стране, хотели бы получать 46,6% респондентов. На 30 тысяч согласны 29,1% опрошенных. Еще 22,1% россиян для нормальной жизни в старости нужно более 45 тысяч рублей в месяц. При этом лишь 1% опрошенных считают, что им хватит пенсии в пределах 25 тысяч рублей.