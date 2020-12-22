Около тысячи человек ждут Зеленского, заблокировав дворец «Украина»

Киев, 22 декабря. Участники протеста предпринимателей «SaveФОП» в Киеве заблокировали дворец «Украина» и ждут выхода президента страны Владимира Зеленского.

Глава государства должен прибыть к зданию дворца, чтобы посмотреть новогодний праздничный концерт «95 квартала». Порядка тысячи участников акции протеста пришли с площади Независимости к зданию дворца, они находятся около центрального входа, а также пытаются заблокировать выходы из него. Митингующие не хотят пускать Зеленского на концерт.

Как заявил лидер движения «SaveФОП» Сергей Доротич, участники митинга должны заблокировать все проходы в здание и дождаться, когда к ним выйдет президент. Периметр здания также оцепили правоохранители, чтобы не дать протестующим прорваться к зданию. Местные СМИ пишут, что активисты не препятствуют проходу зрителей, которые пришли посмотреть выступление «95 квартала».

Ранее стало известно, что Правительство Украины вводит жесткий локдаун из-за пандемии коронавируса на период с 8 по 24 января 2021 года. Этим оказались недовольны бизнесмены и предприниматели, которые в праздники останутся без работы и выручки.