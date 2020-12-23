Политолог призвал Киев выразить протест из-за посылок от Деда Мороза в Крым

У Киева много работы: каждый день Москва что-то посылает на территорию крымского полуострова, и по каждому случаю украинские чиновники должны выражать свой протест. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что поставки «так называемой помощи» и транспортировка гуманитарных или любых других грузов на «временно оккупированные Россией территории в Донецкой и Луганской областях» без прямого согласия Киева будут рассматриваться им, как международное преступление. На эти людоедские высказывания, практическая реализация которых означала бы обречение на смерть и нищету десятков тысяч жителей Донбасса, украинские власти нелепо пытаются нацепить маску «заботы о суверенитете» и «территориальной целостности».

«С точки зрения Украины, любые действия на территории, которую она считает своей, могут производиться только с ее разрешения, — заметил политолог. – Но чего это ее власти так всполошились насчет республик, объявивших о своей независимости? Ведь Россия уже много лет платит пенсии жителям Крыма, ставших ее гражданами! А еще — вы представляете! — привозит туда новогодние подарки и раздает их местным детям!».

Эксперт призвал Киев озаботится этим вопросом и высказать свои протест по каждой отдельно взятой посылке от Деда Мороза, прибывшей на территорию полуострова без согласования с ним.

«Логика, видимо, такая, — усмехнулся собеседник ФАН. — Но создавать механизмы, с помощью которых наш МИД мог согласовывать с их МИДом поставку упомянутых грузов в Донбасс и Крым, украинские власти почему-то не торопятся. Понимая, что на них всем плевать, они просто занимаются декларированием своего недовольства, не особо рассчитывая даже на ответную реакцию».

Ничего конструктивного в этих замечаниях нет, подчеркнул Дмитрий Солонников — единственное, на что они способны, так это на вызов волны юмористических заметок по поводу их возникновения в российских средствах массовой информации.